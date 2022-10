Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Aldatılmanın ardından... Affederek yola devam edilir mi?

Aldatılmak ve ihanet denince akla önce bir gönül ilişkisi gelir... Ama durum öyle değil. İnsan hayatının her anında, herkesten ihanet görebilir. En yakın arkadaşından, ailesinden, eşinden, sevgilisinden... Hatta zaman zaman insan kendisine bile ihanet edebilir! atv'nin yeni ve iddialı dizisi Aldatmak işte tam bu noktada, bu zor duyguyu ekrana taşıyor. 30 yıllık kocası ve iki çocuğuyla birlikte dışarıdan bakıldığında herkese örnek olacak bir aileye sahip saygıdeğer bir aile mahkemesi hâkimi olan Güzide'nin, hayatla, hayatıyla ilgili öğrendiği sırlar bir anda her şeyi alt üst ediyor. Yalanlar ve ihanet üzerine inşa edilmiş bir yaşamı olduğunu öğreniyor ve bunlarla baş etmek için mücadele veriyor... Biz de buradan yola çıkarak bu hafta bu zor duyguyu ve onunla nasıl mücadele etmemiz gerektiğini masaya yatırdık. Aldatılmak... Yaşayan kişinin üstesinden gelmesinin en zor olduğu tecrübelerden biri. En çok güvendiğiniz, en saklı duygularınızı paylaştığınız kişi veya kişilerin ihanetine uğramak atlatılması oldukça güç bir duygu. Aldatılmak denilince akla her ne kadar sevgili veya eş tarafından aldatılmak geliyor olsa da aldatılmak bazen başımıza çocuğumuz, bazen iş arkadaşımız tarafından da bizlere yaşatılabiliyor.





AFFEDEREK YOLA DEVAM EDİLEBİLİR Mİ?



Peki, yaşanılan ilişkilerde kişi çok güvendiği biri tarafından aldatıldığında bu ilişki tamamen kurtarılabiliyor mu?

Affetme durumu birçok faktörden etkilenebiliyor. Öncelikle aldatma eyleminde bulunan kişinin yeniden güven kazandırmaya emek harcaması aldatılan kişinin hem bu durumdan daha az etkilenmesine yol açıyor hem de kurduğu ilişkiyi bir anda kesip atmasını engelliyor. Eğer aldatılan kişi aldatan kişiye çok fazla değer veriyorsa karşıdaki kişinin bu hatalı davranışı telafi etmesi için fırsat vermesi gerekiyor.

Aynı zamanda aldatılma durumunu yaşayan kişinin bu durumu anlamlandırması gerekiyor. Bu durumun aldatılan kişinin herhangi bir fiziksel veya duygusal özelliğinden kaynaklı olmadığı karşı tarafın duygu, dürtü ve isteklerinin bu durumda temel etkileyici olduğunu bilmeli.

Aldatılan kişi için bu durum bir nevi bir farkındalık süreci olmalıdır. Neyi nasıl yaptı bu ilişkideki yanlışları nelerdi? Örneğin çok güvendiğim için bazı şeyleri gözden mi kaçırdım ya da yeteri kadar sınır çizemedim mi, benimle ilgili her şey çok açık olduğundan dolayı kolay kaybedilebilir hale mi geldim?

Eğer aldatma veya kandırma durumu karşıdakinin ne yaşayacağını bilerek, kasten yaralamak için yapılmışsa affetme ihtimali de bir o kadar azalıyor. Bu durum eğer karşıdakinin duyguları hesaba katılmadan düşüncesizce yaşandıysa aldatılan kişiye bu durumun hissettirilmesi her iki tarafın da açıkça kendilerini ifade edebilmeleri büyük önem taşıyor.

Aldatan kişinin aldatılandan gerçek anlamda özür dilemesi, gerçek anlamda pişmanlığını belirtmesi aldatılan kişinin diğer kişiyi daha çabuk affetmesine yol açıyor.

Aldatma sonrasında her iki kişi de ilişkiyi onarmak istedikleri zaman, aldatan kişinin bu davranışı neden yaptığının da çözüldüğü bir noktada, her iki birey de birbirlerine olan duygularını anlayıp çözümleyebilirse ilişkinin kurtarılması mümkündür. Hatta her iki tarafın birbirini anladığı, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşıladığı yeni kurulan bu ilişki bazen eskisinden daha da sağlam olabilir.







NASIL ÜSTESİNDEN GELİRİM?



Öncelikle aldatma sonrası neler yaşadığını fark et ve bu duyguları yaşamak için kendine izin ver: Çok sevdiğin bir yakının tarafından ihanete uğradın, aldatıldın. Yaşadığın durum bir travma ve bu durum duygusal dünyanda büyük bir acı yarattı. Belki üzüntü, öfke, hayal kırıklığı, utanç... Birçok duyguyu bir arada yaşıyorsun. Bu duyguları ne kadar çok yok sayar ve bir an önce atlatamaya çalışırsan o kadar zarar görürsün. Evet, Çok canın acıdı, güvenin kırıldı, belki de her şey mahvoldu. Tüm bu duyguları kabullen ve yaşa. Travmayı iyileştirmenin ilk yolu yaşanılan durumun yarattığı duyguları kabul etmektir. Kendini içinden gelmeyen hiçbir duygu ve düşünceye zorlama. Duygularını anla ve yaşa. Belli bir süre sonra daha toparlanmış hissedeceksin.

Yaşadığın durumu anlamlandır: "Ne yapmak istiyorum? Neden oldu? Neler yaşadım?" gibi soruları kendi içinde cevaplandır ve ne yaşadığının farkına var. Bu olay bana ne öğretti, ne dersler aldım? Aldatılmanın haklı olan hiçbir gerekçesi yoktur. Bu süreçte kendinde suç aramamaya özen göster.

Acını kabullenip şefkat göster: Belli bir süre geçtikten sonra artık yaşadığın acının yaralarını sarma vakti. Hırslanma ve karşıdan intikam almaya çalışma. Çünkü bu çaba aslında en çok kişinin kendisine zarar verir. Son aşama artık yaşanılan durumu bir kez daha yaşamamak adına önlemler almak...