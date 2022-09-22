Uzman psikolog uyardı: Ailelerin bu tavrı çocukların okul hayatını olumsuz etkiliyor!

Yakın zamanda açılan okullarla birlikte öğrenciler de yeni bir döneme başladı. Bu süreçte çocukların okuladaki başarısı hakkında çeşitli uyarılarda bulunan Uzman Psikolog Olcay Geçgel, bazı çpcukların ödev yapmaması veya kaygılı davranmalarının ardında yatabilecek nedenleri anlattı. Geçgel, ailelerin de bu konuda yapabilecekleri konusunda önerilerde bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 22.09.2022 11:48 PAYLAŞ ABONE OL

Eylül ayı itibariyle 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlarken, okula yeni başlayan öğrencilerin davranış ve tutum değişiklikleri baş gösterdi. Uzman Psikolog Olcay Geçgel, aile kaygısı ve ev içi başarısızlık gündemleri öğrencilere olumsuz etkileyerek okul içerisinde çocukların kaygılarına ve ödevlere karşı direnmelerine neden olduğunu söyledi.





"Ödevlerin arkadaş kıyaslanmaları kaygıya neden oluyor"

Uzman Psikolog Olcay Geçgel, öğrencilerin ödev ve başarıları arkadaşlarıyla kıyaslamaya çalışan aileler kaygılara neden olduğunu dikkat çekti. Geçgel, "Okulların eylül ayı itibariyle açılmasıyla kaygılı olabiliyorlar. Ailelerin çocuklara karşı ödev kısmına geçmeden önce çocukların okulda yaşadıkları kaygı olup olmadığını bilmeleri gerekiyor. Çocukların kaygılı olduğunu yada ödevlere karşı bir direnç gösterdiğinde çocuğun okulda başarısız bir duyguyla karşılaşıp karşılaşmadıklarını teyit etmek gerekiyor. Çocukların okula başladıkları yaşlarda rekabet, başarılı olabilme, ödül duyguları yeni yeni oluşmaya başladığı için, çocuklar ödevlerini yaptıklarında diğer arkadaşlarıyla kıyaslanabilir yada başarısız olabilirim endişesi oldukları için ödev yapmaya özen göstermeyebilir aksine direnç gösterirler. O yüzden çocukların böyle bir endişesi olup olmadığına, öğretmenin tutumu ve davranışına, diğer arkadaşlarıyla ilişkilerine bakılması gerekir. Bu nedenle ailelerin çocukların okul yaşamını bir adım daha yakında takip etmeleri fayda olacak" dedi.