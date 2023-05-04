Uzman uyarıyor! Baharda bu cilt hastalıklarına dikkat...

"EGZEMA" Bahar aylarının alerji problemi olan kişiler için genellikle zor geçtiğini kaydeden Dermatoloji Uzmanı Dr. Ada Bozkurt, "Tahrişe bağlı (irritan), kuruluk nedenli egzema genellikle kış aylarında artış gösterir fakat alerjik egzema bahar aylarında da görülmektedir. Bebek ve çocuklarda yüz, boyun, kollar ve bacakların dış yüzünde oluşur. Daha büyük çocuklarda ve erişkinlerde ise dirseklerin iç yüzü ve dizlerin arkasında ve gövdede kuruluk şeklinde kendini gösterir. Kronikleştikçe deride kalınlaşma ve iltihaplı yaralar oluşur. En önemli belirtisi kaşıntıdır" ifadelerini kullandı.

"GÜNEŞ LEKELERİ" Baharın gelmesiyle güneş ışınlarının zararlı etkilerinin de artış gösterdiğini söyleyen Bozkurt, "Güneş lekeleri vücudun güneşe maruz kalan birçok yerinde oluşabilir. Bu lekelerin oluşumundan korunmak için düzenli olarak cilt yapısı ile uyumlu güneş koruyucular kullanılmalıdır. Daha önceden oluşmuş güneş lekeleri için de doktor kontrolünde kimyasal peeling gibi işlemlerden faydalanılabilir" dedi.