Uzmandan hayat kurtaran öneri: "Türk kahvesi bu kanserden koruyor!"

'HALSİZLİK, KARACİĞER KANSERİ HABERCİSİ' Obezitenin de karaciğer yağlanması problemi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Doğanay, "Karaciğer kanseri; gözlerde sararma, halsizlik, yorgunluk onun dışında sağ kadran ağrısı, sağ yan ağrısı şeklinde bulgularla gelebiliyor. Karında şişlik, karında su birikmiş, sıvı birikmesi şikayetleri olabiliyor. Maalesef bunlar olmaya başladığı zaman aslında önemli derecede karaciğer hasarı oluşmuş oluyor. Önceki yıllarda Türkiye'deki karaciğer kanserlerinin sebebi yüzde 50'lerin üzerinde hepatit B iken; son dönemde yağlı karaciğer hastalığının karaciğer kanserine sebep olma oranı yüzde 15, yüzde 20'lere doğru yükselmekte ve yükseliş trendi olacak. Çocuk hastalardaki kötü beslenme ve hareketsizliğe bağlı olarak karaciğer yağlanması oranlarının çok yükseldiğini, çocukluk yaşta karaciğer sirozlarının görünmeye başladığını, çocuk gastroentoloji uzmanları arkadaşlarımızın verilerinden gördük. Bu maalesef ülkemizde artacak bir sorun olmaya devam edecek gözüküyor" diye konuştu.





'KARACİĞER YAĞLANMASI KANSERE YOL AÇIYOR'

Prof. Dr. Doğanay, erişkin nüfusta ise karaciğer yağlanmasının yüzde 40 ila yüzde 50 arasında görülmeye başlandığını söyleyerek, "Bunlar, çok ciddi rakamlar. Bunların içerisinde bir grup insanda ileride karaciğer kanseri gelişme riski olacak. Bunu engellemek için birinci yapmamız gereken şey; hayat tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Şu an ne yapıyoruz? Kapıdan kapıya arabamızla gidiyoruz. Hiç dışarı çıkmıyoruz. Çocuklarımız dışarıda oynamıyorlar; evin içerisinde, bir televizyonun karşısında, abur cuburla besleniyorlar. Böyle bir hayat tarzına doğru evriliyoruz. Bu pek çok organı ve kalp damar sistemini etkilediği gibi, bu tarz yaşam şekli bizim karaciğerimizi de etkiliyor. Harcamadığımız kaloriyi aldığımız zaman; o nasıl vücudumuzda değişik yerlerimizde yağ olarak birikiyorsa, aynı şekilde organizmanın metabolizmasını yöneten organ olan karaciğerde de birikiyor. Bu yağ birikimi belli bir dönem içinde sanki alkol alıyormuşuz gibi karaciğere hasar vermeye başlıyor. Bu hasar, yıllar içerisinde karaciğer kanserine de yol açıyor" dedi.