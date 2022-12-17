Uzmandan korkutan uyarı! "Akciğer kanserinin %90 oranında sebebi..."

"SİGARA HER TÜR KANSERE YOL AÇABİLİR" Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Nigar Halis, "Sigara vücutta emildiği anda 8 bin tane zararlı madde, ki bunlardan 100'e yakını kanserojen madde, bunların hepsinin kana karışmasıyla tüm organlara zarar veriyor. Kalp damar hastalıklarından, felç geçirmeye, kalp krizi ve çok sayıda kanser, başta akciğer kanseri olmak üzere, akciğer kanserinin yüzde 90'ının sebebi sigaradır. Sigara mesane kanserinden, diğer mide kanserlerine ve şeker hastalığına kadar her türlü vücuttaki hücreye zararı olan bir maddedir. Ve maalesef sigara satışı yasal olduğu için toplumda kabul görmüş bir zehirli maddedir. Sigara kullanımında ilk akla gelen zararları; kalp damar hastalığı ve ilk etkilenen sistemler akciğerler, nefes darlığı, öksürük, sürekli balgam çıkarma uzun vadede efor kapasitesinde azalma, yürürken çabuk yorulmadır. Bunun dışında damarlar etkilenmeye başladığı anda kişi felç de geçirebilir, kalp krizi de geçirebilir. Yine sigara her tür kansere yol açabilir. " dedi.





"SİGARAYI BIRAKMAK MÜMKÜN"

Sigarayı bırakmanın mümkün olduğunu söyleyen Dr. Ayşe Nigar Halis, "Sigarayı bırakmak tabii ki mümkün. İlk başta kişinin istemesiyle mümkün. Sigara bırakmayı istemeyen, bunu gündemine almayan, bunu kendini hazır hissetmeyen bir kişiye sigarayı bıraktırmak mümkün değil. Önce kişinin sigara bırakmayı kendini hazırlaması lazım. Bunu istemesi lazım. O yüzden sigara bırakma poliklinikleri randevulu yapılan polikliniklerdir. Sigara kullanan kişinin gittiği hekim tarafından 'sigara içiyor musun' diye sorması bile hastalar için çok kıymetli. Sigarayı içen bir kişiye, 'sigarayı bırakman gerekiyor' diye öneride bulunmak bile sigarayı bıraktırmada etkili bir yöntem. Sigara bırakmaya kişinin kendini hazır hissettiği anda sigara bırakma polikliniğimize randevu alarak gelmesi bunun için önden bir hazırlık, bir çaba sarf ederek bize gelmesi sigarayı bırakmanın başarısını artıran en önemli faktördür. Yoksa istemeyen bir kişiye sigarayı bıraktırmak söz konusu değil. O bilinçte olmak lazım. " diye konuştu.