Uzmandan korkutan uyarı! "Akciğer kanserinin %90 oranında sebebi..."

"SİGARA HER TÜR KANSERE YOL AÇABİLİR"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Nigar Halis, "Sigara vücutta emildiği anda 8 bin tane zararlı madde, ki bunlardan 100'e yakını kanserojen madde, bunların hepsinin kana karışmasıyla tüm organlara zarar veriyor. Kalp damar hastalıklarından, felç geçirmeye, kalp krizi ve çok sayıda kanser, başta akciğer kanseri olmak üzere, akciğer kanserinin yüzde 90'ının sebebi sigaradır. Sigara mesane kanserinden, diğer mide kanserlerine ve şeker hastalığına kadar her türlü vücuttaki hücreye zararı olan bir maddedir. Ve maalesef sigara satışı yasal olduğu için toplumda kabul görmüş bir zehirli maddedir. Sigara kullanımında ilk akla gelen zararları; kalp damar hastalığı ve ilk etkilenen sistemler akciğerler, nefes darlığı, öksürük, sürekli balgam çıkarma uzun vadede efor kapasitesinde azalma, yürürken çabuk yorulmadır. Bunun dışında damarlar etkilenmeye başladığı anda kişi felç de geçirebilir, kalp krizi de geçirebilir. Yine sigara her tür kansere yol açabilir. " dedi.