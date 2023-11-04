Uzmanı açıkladı! Diş gıcırdatmak sadece dişleri değil yüzünüzü de mahvediyor: 20 yaş daha...

Stresle meydana gelebilen diş gıcırdatma, aynı zamanda dişlerin uyumsuzluğu, yüksek dolgu veya kaplama, kas rahatsızlıkları gibi fiziksel etkenlerin de sonucu olarak meydana çıkabiliyor. Çeşitli tedavi yöntemleri ile diş gıcırdatmanın üstesinden gelmek ise mümkün.



Diş Hekimi Güzin Kırsaçoğlu, diş gıcırdatmanın hem diş sağlığını hem de zamanla yüz estetiğini bozduğunun altını çizerek "Diş gıcırdatmak, dişlerin çiğneyici yüzeyindeki küçük tepecikleri aşındırarak diş boylarının kısalmasına ve böylece yüzün alt kısmının çökmesine neden oluyor. Bu da dudak kenarlarında çizgilenme ve çökme, yani Çin bıyığı dediğimiz görüntüye yol açıyor. Çin bıyığı görüntüsü ise kişinin yaşından daha büyük görünmesine sebep oluyor" dedi.







DİŞ GICIRDATMANIN TEDAVİSİ MÜMKÜN

Diş gıcırdatmanın tedavisinde öncelikle temel nedenin bulunması gerektiğini söyleyen Kırsaçoğlu, "Eğer diş gıcırdatmanın kökeninde fiziksel bir problem varsa, dişlerin düzenlenmesi veya botoks gibi yöntemlerle kasların gevşetilmesi gerekir. Psikolojik bir problem varsa da gece plağı veya nöralterapi gibi yöntemlerle dişlerin zarar görmesi engellenebilir. Diş gıcırdatmanın tedavisi için kliniğimizde hem fiziksel hem de psikolojik nedenlere yönelik tedaviler sunuyoruz. Botoks, gece plağı, nöralterapi gibi yöntemlerle gıcırdatmayı önleyip dişleri koruyoruz. Bu tedaviler sayesinde kişi hem daha rahat uyuyor hem de daha güzel gülümsüyor" ifadelerini kullandı.

"DİŞLERİN ONARILMASI YÜZÜ GENÇLEŞTİRİYOR"





Dişlerin onarılmasının yüzü gençleştirdiğini söyleyen Kırsaçoğlu, diş sağlığı ile gençleşme arasındaki ilişkiyi şöyle açıkladı:

"Dişler öyle organlardır ki kullanılan yapıştırma teknikleri ile kolaylıkla onarılırlar. Ancak bunun garantisi yoktur. Dişlerin yıllar içinde kırılması ve aşınması kaçınılmazdır. Bu nedenle, dişlerin düzenli olarak kontrol edilmesi, ağız bakımı rutininin oluşturulması ve koruyucu önlemler alınması gerekir. Dişlerin onarılması, kasların da doğru çalışmasını sağlar. Kaslar doğru çalıştığında cilt de gerginleşir, beslenir, oksijen alır ve gençleşir. Hepsi aslında sistemin kendi kendini iyileştirme gücüdür. Şifa içeriden gelir."

"MİNDFULNESS TEKNİĞİ STRESİ AZALTIYOR"





Son olarak Mindfulness tekniği ile stresi azaltmanın ve yaşlanmayı geciktirmenin kolaylaştığını belirten Dr. Güzin Kırsaçoğlu, "'anda kalabilmeyi' odağına alan bu teknik, kişinin dikkatini şimdiki zamanda tutarak geçmiş ve gelecek kaygılarından uzaklaştırıyor. Stres azaldığında, diş gıcırdatma da oranı da azalıyor, yüz kasları gevşiyor. Böylece hem diş sağlığı hem de yüz güzelliği korunuyor. Mindfulness tekniği ile stresten uzak duran kişilerde doğal olarak anti-aging etkiler gözleniyor. Bu etkiler genel sağlığı, cilt kalitesini, kan dolaşımını, bağışıklık sistemini ve hormon dengesini olumlu yönde etkiliyor. Bu teknikle yaşlanmayı geciktirmek ve ömrü uzatmak işte bu şekilde mümkün oluyor" ifadelerini kullandı.