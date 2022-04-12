Uzmanı açıkladı: Diyabet hastaları oruç tutabilir mi?

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Sevil Alagüney, diyabet hastalarının Ramazan ayında oruç tutması ile ilgili, "Oruç tutmak isteyen diyabetli hastalar Ramazan'dan en az 1-2 ay önce hekimine başvurmalı ve bu açıdan değerlendirilmelidir. Hastanın kullanacağı ilaçlar gözden geçirilmeli, diyet eğitimi verilmeli ve Ramazan ayında dikkat etmesi gerektiği konular konusunda bilgilendirilmelidir" dedi.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Sevil Alagüney, Ramazan ayı süresince uzun süreli açlık ve susuzluk dönemi bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Özellikle sahur ve iftar arası sürenin uzaması ile birlikte yeme içme düzeni ve uyku düzeninde değişiklikler olduğunu belirten Uzm. Dr. Alagüney, "Diyabetik bireylerde bu durum daha ağır sağlık problemlerine yol açabilir. Ramazan ayında diyabetik bireylerin karşılaşabileceği sorunlar kan şeker düşüklüğü, iftar sonrası ani kan şeker yüksekliği, uzun süreli susuz kalmasına bağlı tansiyon düşüklüğü, susuzluğa bağlı böbrek hasarı riskidir. Ayrıca uzun süreli dehidratasyon damar içi pıhtılaşmaya yatkınlık oluşturup kalp damar hastalıkları ve nörolojik hastalıklar riskini artırabilir. Ramazan ayında oruç tutması sakıncalı olan hastalar, sık sık kan şeker düşüklüğü yaşayanlar, çoklu insülin tedavisi alanlar, diyabet regülasyonu bozuk olanlar, gebeler, diyabete bağlı organ hasarı olan hastalardır'" diye konuştu.