Uzmanı açıkladı! Öksürüğü şıp diye kesen öneri: Bu bitkileri karıştırıp demleyin ve...

Öksürük, solunum yollarında ortaya çıkan birçok sorunla birlikte kendini gösterir. Kuru öksürük, balgam veya nefes darlığı ile bir araya geldiğinde oldukça rahatsız edici bir sonuca neden oluyor. Uzm. Dr. Ayhan Değer, öksürük konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlara evde yapabilecekleri yöntemler hakkında önerilerde bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 02.09.2022 11:22 PAYLAŞ ABONE OL

Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Ayhan Değer, öksürük hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Öksürüğün çoğunlukla üst ve alt solunum yollarının toz, alerji, balgam ya da mikroplara karşı verdiği bir tepki olduğunu belirten Değer, vücudun bu tepki sayesinde zararlı olabilecek etkenleri atmaya ya da engellemeye çalıştığını kaydetti. Değer, öksürüğün başta üst ve alt solunum yolları olmak üzere dış kulak yolu, kulak zarı, kalp zarı, mide, sinüsler, yutak problemlerinde de oluşabileceğine işaret ederek, en sık görülen sebepleri şu şekilde sıraladı:

"Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları (sinüzit, bronşit, zatürre vb), sigara içilmesi, geniz akıntısı, alerji, kirli hava, bazı ilaçların kullanımı, reflü hastalığı."





"3 HAFTADAN UZUN SÜREN ÖKSÜRÜKLERDE UZMANA BAŞVURUN"

Uzm. Dr. Değer, öksürüğün süresinin önemine vurgu yaparak, "Öksürükler; öksürme sonrası mukus geliyorsa balgamlı, gelmiyorsa kuru öksürük olarak ikiye ayrılır. Ayrıca öksürüğünde süresi önemlidir. Bu duruma göre de 3 haftadan daha kısa süren öksürükler akut, daha uzun süren öksürükler ise kronik öksürük olarak tanımlanır. Kuru öksürüklerde daha fazla vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Akut öksürüklerde ise öksürüğün sıklığı ve şiddeti giderek artıyorsa, öksürükle gelen mukus sarı-yeşil renkte ve/veya kanlı ise, beraberinde yüksek ateş, aşırı halsizlik, nefes darlığı, hırıltılı solunum, ses kısıklığı varsa, kişinin yaşam kalitesini bozuyorsa yani öksürükten artık uyuyamıyor, beslenemiyor veya konuşamıyorsa derhal bir uzman yardımı alınmalıdır" ifadelerine yer verdi.