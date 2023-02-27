Uzmanı açıkladı: "Yaşanan üzüntü yaşlılarda kalp hastalıkları riskini artırıyor"

Sağlık konusunda hastaya her zaman bütüncül yaklaşıldığını, ruhsal ve fiziksel bedenin birbirinden bağımsız olmamasından dolayı derin üzüntü, anksiyete ve kaygı bozukluklarının kalp damar sistemini olumsuz etkilediğini ifade eden Doç. Dr. Bülent Demir özellikle yaşlı hasta popülasyonunun bu süreçte daha da dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.



YAŞLI HASTA POPÜLASYONU İÇİN REHABİLİTASYON GEREKİR

"Üzüntü, stres ve kaygı bozukluğu kalp damar sağlığını direk olumsuz etkileyen faktörlerdir. Bu yüzden faktörleri en aza indirmek gerekir" diyerek konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Bülent Demir, "Son zamanlarda yaşadığımız bu olumsuz olayların kontrolü önemlidir. Anksiyete bozukluğu yaygınlaştı, stres düzeyi ve üzüntü arttı. Bunlar da özellikle kalp damar hastalıklarına daha yatkın olan yaşlı hasta popülasyonunda negatif sonuçlar doğurur. Bu hastalarımız için rehabilitasyon ve psikolojik destek gereklidir. Çünkü stres, anksiyete, derin üzüntü durumları kalp krizini bile tetikleyebilir. Aynı şekilde kan basıncını da yükseltebilir. Bazı hastalarda uykusuzluk durumu da yaygınlaştı. Bu yine kalp damar sağlığını olumsuz etkileyen bir faktördür. Hastaların çarpıntı şikâyetleri artabilir. Bu yüzden hastalarımızın psikolojik travmalarını, anksiyete bozukluklarını ve derin endişelerini bir an önce azaltmak için rehabilitasyona başlanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.