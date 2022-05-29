Uzmanı açıkladı! Yaşlanmamak için bu kıyafetleri giyin

Yaz aylarında güneş ışınlarının güçlü kanser yapıcı ve erken deri yaşlanmasına neden olan etkileri bulunduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Kemal Tekeş, "Güneş ışınlarının en şiddetli olduğu 11.00 ile 15.00 saatleri arasında güneşe çıkmamaya özen gösterilmelidir. Gölgede oturulmalıdır. Şemsiye, şapka güneş gözlüğü tercih edilmelidir. Şapka seçimi yaparken, ışık geçirmeyen dokuma tercih edilmelidir. Kalın kumaşlar, sıkı dokunan kumaşlar, yıkama ile hafif çekmiş kumaşlar, polyester giysiler daha yüksek koruyucu özelliğe sahip olduğu için mutlaka kullanılmalıdır" dedi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Kemal Tekeş, cildimizi güneş ışınlarından nasıl koruyabileceğimiz hakkında açıklamalarda bulundu.

Güneşlenmede amacımızın yan etkilerine maruz kalmadan güneş ışığından yararlanabilmek olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Kemal Tekeş, "Ekolojik denge ve yaşam için vazgeçilmez olan güneş ışınlarının ekosistem için enerji kaynağı olma, D vitamini sentezi ve tedavi edici etkinlik gibi birçok faydalı etkileri vardır. Bununla birlikte; güneş yanığı, deride kahverengi renk değişiklikleri, fotoallerjiler, bağ doku hastalıkları gibi durumları tetikleme ve özellikle uzun vadede deri ve gözde erken yaşlanma ile deri kanserlerinin oluşumuna katkıda bulunma gibi istenmeyen zararlı etkileri de bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.