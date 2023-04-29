Uzmanı anlattı: Bu yöntem kanser hastalarında tedavinin yan etkilerini azaltıyor!



"Işın tedavisinde spor öneriyoruz"

Prof. Dr. Yavuz, bu çalışmanın ışın tedavisi sırasında ve sonrasında evde yapılan spor ve aerobik egzersizin ışına veya kansere bağlı yorgunluktan kurtulmayı hızlandırmada ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini artırmada güvenli, uygulanabilir, etkili olduğunun gösterildiğini söyleyerek, "Günümüzde kanser hastalarına yönelik uluslararası modern rehberler, haftada beş gün, günde 30 dakika, orta yoğunlukta aerobik egzersiz yapılmasını veya haftada üç gün, günde 20 dakika daha şiddetli aerobik egzersiz yapılmasını önermektedir. Ayrıca, haftada iki-üç gün, egzersiz başına 8-12 tekrarlı 8-10 kuvvet antrenmanı, örneğin Pilates, Fitness ve benzeri egzersizler de çok yararlıdır. Bu sayede, radyoterapi sırasında ışın tedavisine ve kanserin kendisine bağlı yorgunluğun azaltılması ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin artırılması gibi yararlı etkilerin yanı sıra, evde yapılabilecek bu tür egzersiz protokolleri ile ışın tedavisi alan meme kanserli hastaların fiziksel aktivitelerinde, genel sağlık parametrelerinde egzersiz seansının bitiminden sonra da devam eden olumlu gelişmeler ortaya çıkabilmektedir. Bu spor ve egzersizlerin hem ışın tedavisi sırasında hem de ışın bittikten sonra en az 1 yıl süreyle düzenli bir şekilde yapılmasını meme kanserli hastalarımıza önermekteyiz" ifadelerini kullandı.