Uzmanı anlattı: Diyabetin tedavisi ilaçlarda değil o yöntemde! En temeli...

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Zubaroğlu, halk arasında şeker olarak bilinen Diyabet hastalığında, hastaların sağlıklı yaşam tarzı ile ilaç kullanmadan yaşamalarının mümkün olduğunu söyledi. Hastalığın durumuna göre ilaç veya insülin tedavilerinin devreye girdiğini belirten Dr. Zubaroğlu "Tüm şeker hastalıklarında temel tedavi; yaşam tarzı değişikliğidir, 'Ne yiyoruz ne içiyoruz ve ne kadar hareket ediyoruz' soruları temeldir. Bunları düzene soktuğumuz zaman şeker hastalığında ilaç gerekli olmayabilir, hatta yaşam tarzı değişikliği yapılmadan ilaçla tedavi makul değildir." ifadelerini kullandı.



Yanlış yaşam alışkanları temel neden

Diyabetin temelde ikiye ayrıldığını aktaran İbrahim Zubaroğlu, genelde genetik geçişli Tip 2 diyabetin yaygın görüldüğünü ifade etti. Tip 1 diyabetin ise insülinin mutlak yokluğu ile ilgili olduğunu ve yalnızca insülin ile tedavi edildiğini dile getiren Dr. Zubaroğlu, "Tip 2 diyabet ise ilaçlarla veya insülin ile tedavi edilebilir. Ancak diyabet tiplerinde esas olan, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülebilir olmasıdır." şeklinde konuştu.

Tip 2 diyabetin temel nedeninin yanlış yaşam alışkanlıkları olduğunu ve bundan korunmanın mümkün olduğunu belirten Zubaroğlu, şunları söyledi: "Ailesinde şeker hastalığı olanlar tip 2 diyabet risk grubuna girer. Ancak beslenme ve egzersiz alışkanlıkları ile bu riski azaltmak veya hastalığın ortaya çıkmasını geciktirmek mümkündür. Şeker hastalığı ne kadar geç ortaya çıkarsa, vücudumuzda neden olacağı tahribatı o kadar geciktirmek, bundan öteye hastalığı kontrol altında tutarak söz konusu tahribatı engellemek mümkündür. Özetle, Şeker hastalığı geçmez ancak kontrol altında tutulursa bize zarar vermesini engelleriz."