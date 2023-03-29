Uzmanı anlattı: "Horlama bir alışkanlık değil, hastalıktır"

Erişkinlerde horlama ve uyku apnesi (uykuda solunumun birkaç saniye durması), uyku esnasında üst solunum yolu tıkanmaları sonucunda oluşuyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ege Akça, sık sık uykunun bölünmesi, konsantrasyon güçlüğü, gündüz uykululuk hali gibi şikayetlerle kendisini gösteren horlama ve uyku apnesinin ilerleyen zamanlarda akciğerde direnç oluşmasına bağlı 'sağ kalp yetmezliği' gibi kalıcı hasarlara sebep olabileceğini belirtti. İşte konuya dair detaylar geliyor...

DHA Giriş Tarihi: 29.03.2023 09:47 PAYLAŞ ABONE OL

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ege Akça, Horlama ve uyku apnesinin genellikle burun tıkanıklığına bağlı olmadığını söyleyerek, "Genel bilinenin aksine horlama ve uyku apnesi burun tıkanıklığına bağlı değil, yumuşak damak ve dilin uyku esnasında arkaya düşmesine bağlı olmaktadır. Daha nadir olarak zayıf hastalarda burun tıkanıklığına bağlı horlama ve uyku apnesi görülebilmektedir" diye konuştu.

"EHLİYET ALMAYA ENGEL OLABİLİR" Horlama ve uyku apnesinin genellikle kilolu bireylerde görüldüğünü anlatan Akça, "Bu sebeple obezite sınırları içerisinde olan kişilerin ehliyet alabilmesi veya ehliyetini yeniletmesi için kendilerinde uyku apnesinin olmadığının kanıtlanması gerekmektedir. Tanı ve tedavide uykuda oksijen değerleri, solunum durma süresi gibi birçok parametrenin bakıldığı polisomnografi (uyku testi) altın standarttır" ifadesini kullandı.