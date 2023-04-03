Uzmanı anlattı: "Kanserden korunma rehberi!"

Büyükhatipoğlu, "Kanseri erken evrede yakalamak için 40 yaşından sonra meme taraması, 50 yaşından sonra kalın bağırsak taraması, rahim ağzı kanseri için erken yaşta aşılama, akciğer kanseri için sigara içenlerde 50-55 yaşlarında tarama, prostat kanseri için 50 yaşında tarama, ailesel kanser öyküsü varsa erken yaşta genetik danışmanlık oldukça önemlidir. Kanser taramaları ve danışmanlık için mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Büyükhatipoğlu, kanserle en etkili savaşın; kanserden korunmak ve erken evrede kanseri tespit etmek olduğuna vurguladı.

KANSERDEN NASIL KORUNURUZ?

Kanserden korunmak için önerilerde bulunan Büyükhatipoğlu, şunları kaydetti:

"Sigara içmeyin, içiyorsanız bir an önce bırakın, rahim ağzı kanserleri için 21 yaşına kadar aşı yaptırın, fazla kilolarınızı vermeye çalışın, mümkün olduğunca Akdeniz türü beslenmeyi tercih edin. Hareketinizi artırın, haftada en az üç gün hafif tempolu spor yapın, kimyasal ajanlara uzun süre maruz kalmayın, paketli gıdaları ve koruyucu içeren ürünleri az tüketin, psikolojik stresten kendinizi koruyun."

Büyükhatipoğlu, kansere yakalanan hastalar için ise kanserden korkmamalarını ve tedavilerini geciktirmemelerini tavsiye etti. Kanser tedavisinde modern tedavi yöntemlerinin kullanıldığını ve bunların yüz güldürücü sonuçları olduğunu belirten Büyükhatipoğlu, hedefe yönelik ilaçlar, immünoterapiler konusunda doktorlardan bilgi alınması gerektiğini vurguladı.

Donanımlı merkezlerde tedavi olmanın kanser tedavisinde başarı oranını artırdığını aktaran Büyükhatipoğlu, erken evrede kanserlerde başarı oranının her zaman fazla olduğuna dikkati çekti.