Uzmanı anlattı: Tutam tutam dökülen saçların çaresi...

Demircan, androjenik alopesi hastalığı ile ilgili, "Tipik olarak erkeklerde görülen, saç çizgisinin geriye çekilmesi ve tepe bölgesinden başlayan seyrelmenin kelliğe doğru ilerlemesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kadınlarda ise baş orta hattaki saç çizgisinin genişlediği görülmektedir. Dökülme temelde genetik ve cinsiyet hormonları ile ilişkilidir. Tedavisiz bırakıldığında zaman içerisinde saç tel sayısında azalma ve incelme, sonucunda kellik ile seyreden bir hastalık olduğundan tedaviye erken dönemde başlamak önemlidir. Çeşitli sprey, tablet ve PRP-mezoterapi uygulamaları tedavide kullanılmaktadır" dedi.

Uzm. Dr. Demircan, traksiyonel alopesi hastalığı ile ilgili, "Saçın sıkı bir şekilde bağlanması ile saç telinin aşırı gerilmesi sonucunda gelişen ve zamanla o bölgenin kelleşmesi ile sonuçlanan saç dökülmesidir. Saçı sıkı bir şekilde ayıran kadınlarda orta hatta açılma, sıkı topuz yapan kadınlarda ise şakaklarda açılma şeklinde görülmektedir. Alopesi areata, saç veya sakal kıran olarak da bilinen hastalık bağışıklık sistemi hücrelerinin kıl köklerine saldırması neticesinde gelişmektedir. En çok stres ve geçirilen hastalıklar sonrasında geliştiği düşünülmektedir. Ataklar halinde seyretmeyi seven hastalık, bağışık hücrelerini baskılayan veya dikkatini dağıtan tedaviler ile düzeltilebilmektedir. Antioksidan gıdaların tedaviyi destekleyebileceği düşünülmektedir" dedi.

'ERKEN TANININ OLDUKÇA ÖNEMLİ OLDUĞU HASTALIK GRUBUDUR'

Dr. Demircan, skatrisyel alopesiler hastalığı ile ilgili, "Nadir görülse de kalıcı saç kaybına neden olması ile erken tanının oldukça önemli olduğu bir hastalık grubudur. İltihaplanma nebce dokusu ile iyileştiğinden yeni saç çıkışı gelişmemektedir. Saç dökülmesine kepeklenme, kızarıklık, sivilcelenme, ağrı ve kaşınma eşlik etmektedir. Bazı tiplerinde saç kökleri dışında organ tutulumları da görülebilmektedir. Uygun tedaviler ile hastalığın ilerlemesi engellenebilmektedir" dedi.

'STRES İLE İLİŞKİLENDİRİLEN SAÇ HASTALIĞI'

Uzm. Dr. Demircan, trikotilomani hastalığı ile ilgili de, "Diğer adı saç yolma hastalığı olup stres ile ilişkilendirilmektedir. Özellikle tepe ve şaka bölgesindeki saçların seyrelmesi ve farklı uzunlukta kılların varlığı şeklinde karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.