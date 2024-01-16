Uzmanı cevapladı: Herkesin medikal estetiğe ihtiyacı var mı? "Sokaktaki 10 kadından 4'ü böyle..."

Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı Dr. Yasemin Savaş, 2024'ün 'estetikte doğal dokunuşlar' yılı olacağını, dünyada da trendin bu olduğunu söyledi.





BİRBİRİNE BENZEYEN YÜZLER

Dr. Savaş, merdiven altı estetik uygulamaları ve kişilerin abartılı estetik talepleri nedeniyle güzellik ve estetik kavramının geçtiğimiz yıllarda 'tek tip görünümü' de beraberinde getirdiğini söyledi. Bu anlayışın artık 2024'te değişmesi gerektiğini ve abartılı estetik uygulamalarının önünün kesmek gerektiğini, kişinin bedenine ve yüzüne uygun estetik uygulamaların öne çıkacağını belirten Dr. Savaş, şöyle dedi: "Abartılı işlemler kişileri doğallıktan uzaklaştırıyor ve bu durum bir süre sonra da bir halk sağlığı problemi haline gelecek.







Bunu hastalarımıza doğru anlatmalıyız. Bu nedenle biz hekimler estetikte doğal olunabileceğini fark ettirmeliyiz. Dünyada da trend bu yönde. Elinde bir fotoğrafla "Bana bu dudaktan yapın" diyen hasta sayımız da azalmalı. Estetikte doğal dokunuş algısını oturtmamız gerekiyor." "Dışarı çıktığınız anda o kadar çok birbirine benzeyen yüzler var ki" diyen Dr. Savaş, sözlerine şöyle devam etti: "Sokaktaki 10 kadından 4'ü böyle. Hele Nişantaşı bölgesinde... Her yüz farklı bir tuvaldir. Sırf moda diyerek, bunu gelip talep etmeleri doğru değil. Yani orada yüzü doğru okumak önemli. Hekim bu tuvali yüzün şekline, kişinin yaşam tarzına ve beklentilerine göre renklendirmelidir. Medikal estetik alanı kişiye özel tedavi planı gerektirir."









'BEN AYNAYA BAKINCA BAŞKA YASEMİN GÖRMEK İSTEMİYORUM'

MESTDER Başkanı Dr. Savaş, kendiyle ilgili de samimi itiraflarda bulunarak, şöyle dedi: "Ben de 53 yaşındayım. Dolayısıyla tabii ki medikal estetik uygulamalarından kendim de yararlanıyorum. Bu alanda çalışmayı seviyorum. Aynaya baktığımda kendimi iyi hissetmek istiyorum. Ama aynada başka bir Yasemin görmek istemiyorum. Olanı daha doğal bir şekilde hem korumak hem geleceğe anti aging tedavilerle daha iyi taşımak istiyorum."









KİŞİYİ BAMBAŞKA BİRİ YAPMAMALI

Medikal estetikte doğal dokunuşun nasıl sağlanacağını Dr. Savaş, şöyle anlattı: "Önce cildin kalitesini artırmamız gerekiyor. Bizim doğal dediğimiz, ciltte doku kalitesini, nemi, parlaklığı, sıkılığı artıran, geniş gözenekleri daraltıp böylece sarkmayı engelleyen tedaviler öneriyoruz. Bunlar zaten kişinin ihtiyaç duyduğu, onu bambaşka biri yapmayacak medikal estetik uygulamalarıdır. Son dönemde popülerliği artan lazer, ısı, radyofrekans, ultrason dalgaları teknolojilerini de doğallığı destekleyecek uygulamalar arasında sayabiliriz."





ÜLKEMİZ ESTETİKTE DÜNYADA 3 ÜLKEDEN BİRİ OLABİLİR

Merdivenaltı estetikle mücadelede başarılı olunması halinde medikal estetik alanında dünyadaki ilk 3 ülkeden biri olabileceğimizin de altını çizen Dr. Savaş, "Çünkü hem çok donanımlı sağlık kuruluşlarımız var, hem de çok donanımlı hekimlerimiz var. Öte yandan bu alanda bizleri destekleyen hastalarımız da var. Bu mücadeleyi doğru yönetmek çok önemli" dedi.



HERKESİN İHTİYACINA GÖRE ESTETİK YAPILMALI

"Herkesin ihtiyacı var mı medikal estetiğe?" sorusuna Savaş, şu yanıtı veriyor: "Yok. Bir de herkesin ihtiyacı farklı. 'Birine gençlik aşısı yapalım' derken, bir başkasına gözaltı gençleşme tedavisi yapılabilir. Yani burada hastayla hekim arasındaki o ilişki özel olmalı yani ısmarlama estetiği doğru bulmuyorum. Bu benim şahsi hekim olarak fikrim. Bence medikal estetiğin geleceği de buna bağlı."



İHBAR HATTI ÇALIŞIYOR

MESTDER'in kaçak estetik merkezleri ve hatalı işlemlerin ihbar edilmesi için kurduğu 0543 266 63 78 no'lu Whatsapp İhbar Hattı'na, ihbarların geldiğini söyleyen Dr. Savaş, "Bu yıl da dernek olarak ve bir hekim olarak merdiven altı estetik uygulamaları ile mücadeleye devam edeceğiz. Şu anda otoriteler de bu konuda ekstra bir hassasiyet içinde"diye konuştu.