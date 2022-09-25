Uzmanı önerdi! Bin yıllık şifa kaynağı: Kanser hücrelerini yok ettiği ispatlandı

Diyetisyen Cansu Arslan, Sivas’ta eylül ve ekim aylarında doğadan toplanan karamuk bitkisinin kanser hücrelerini yok ettiğini söyledi. Sivas’ta eylül ve ekim aylarında doğada kendiliğinden yetişen karamuk bitkisi toplanarak yaş olarak ve kurutulup çay haline getirilerek tüketiliyor. Yaklaşık bin yıldır bilinen ve tüketilen bu bitkinin içerisinde A,C,E vitaminleri, kalsiyum, bakır ve magnezyum mineralleri bulunuyor.

İHA Giriş Tarihi: 25.09.2022 14:30 PAYLAŞ ABONE OL

Özellikle kış aylarında tüketilen karamuk, soğuk algınlığı, grip başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu olma özelliğiyle ön plana çıkıyor. Vücutta hücre sağlığını koruyarak iltihaplanmayı, enfeksiyonu önleyen karamuk, kanser hücrelerine karşı öldürücü (sitotoksik) etkisiyle en önemli koruyucular arasında yer alıyor. Sofralarda daha çok marmelat, komposto olarak yer bulan karamuk, et ve tavuklarda sos olarak kullanılarak dünya lezzetleri arasında da kendisine yer buluyor.





"KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNDE SİTOTOKSİK ETKİ OLUŞTURUYOR"

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, karamuk meyvesinin hipertansiyon, diyabet, obezite ve kabızlığı önlemeye yardımcı olduğunu belirterek, "Kırmızı, mor renkte bir sonbahar meyvesi olan karamuk, Anadolu'da bin yılı aşkın süredir kullanılan bir meyvedir. Karambık, karamıh gibi farklı adlarla da anılır. Büyüklerimiz anlatırken belki denk gelmişsinizdir bazı yerlerde yapraklarıyla birlikte de tüketilir, ekşi ve mayhoş bir tadı vardır. Karamuk, vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir. A, C, E vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, bakır ve demir minerallerini içerir. Bu antioksidanlardan zengin içeriği ile vücudumuzdaki enfeksiyonu, iltihaplanmayı önler. Alerjileri azaltır, kan damarlarını güçlendirir. Bol miktarda lif içeriği ile sindirimi kolaylaştırır, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini dengeler, insülin duyarlılığını artırır. Böylece hipertansiyon, diyabet, obezite ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Bazı çalışmalar kanser hücreleri üzerinde sitotoksik (hücre öldürücü) etkisi olduğunu da göstermiştir" şeklinde konuştu.