Uzmanı uyardı: Deprem stresi yaşayan hamileler dikkat! Ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen hamileler için uyarılarda bulunan Jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, özellikle yaşanan stresin önemine vurgu yaptı. Hamileliğin başlı başına anne adaylarında strese yol açabildiğini söyleyen Şen, deprem sonrası özellikle artan stresi yönetmeleri için önerilerde bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 28.02.2023 11:33 PAYLAŞ ABONE OL

Jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, Maraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin 11 ilde yıkıma neden olduğunu belirtti. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmeti yaralılara da geçmiş olsun dileklerini ileten Op. Dr. Şen, ''Hamilelik sürecinde stres faktörü çok önemli. Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketi sonrası hamileler de zarar gördü. Hamilelikte stres faktörü, hamileliği kötü yönde etkiler. Bu sebepten ötürü bebeğinizin sağlığı için stresinizi azaltmaya yönelik şeyler yapmanız gerekmektedir. Hamilelik sürecinde stres altında olmak erken doğum riski taşımaktadır. Deprem sonrası stersi azaltmak için kafanızı dağıtacak aktiviteler yapmak hamileler ve bebekleri için çok daha sağlıklı olacaktır'' diye konuştu.



''Uzun süreli stres bozukluğu ciddi rahatsızlıkları ortaya çıkarabilir''

Hamilelik sürecinin stresli olduğunu anlatan Şen, ''Hamilelik sürecinde stresli bir hal almak muhtemel bir durumdur. Bunun sebebi ise hamilelik süresince aile, hayat, beden ve duygu değişimi sıklıkla görülür. Uzun süreli olan stres bozukluğu ise yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi ciddi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Hamilelik süresince stres altında olmak erken doğum ve düşük doğum risklerini beraberinde getirebilir. Çok erken doğan bebekler sağlık sorunları açısından büyük bir risk altında olurlar. Hamilelikte normal stres türlerin, hormon değişiklikleri, endişe, eş ile sorunlar gibi birçok stres olma sebepleri olmaktadır. Bunların yanında felaket olayları da büyük stres sebebi olmaktadır. Örneğin deprem, sel ve terör saldırıları gibi. Yaşanan deprem felaketi sonrası çoğu hamile kadınlarda büyük stres bozukluğu görülebilir'' şeklinde konuştu.