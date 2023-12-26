Uzmanı uyardı: Ergenlik döneminde aileler buna dikkat etmeli! En büyük ihtiyaçları...





Ergenlik dönemine kadar duygu kontrolü öğrenilmeli

Ergenlik döneminde duygu kontrollerinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Çelen, "Çocukları zaman zaman zorluyoruz. Çocuk özellikle okul başarısızlığından etkileniyor. Ergenler çok daha fazla etkileniyorlar. Çünkü duygu kontrolleri çok sınırlı. Eğer ergenlikten önce duygu kontrolünü kazanmadılarsa öfke duygularını çok yoğun yaşıyorlar. Hatta bu öfke sonucu bazen eşyalara zarar verme, okulda arkadaşlarına ya da onların eşyalarına zarar verme şeklinde davranışlar ortaya çıkabiliyor. Bazen bu zarar verme kendine yönelik olabiliyor ve intihar vakalarını görebiliyoruz. İntihar vakalarının en çok görüldüğü dönem de ergenlik dönemidir. Kendine zarar verme ya da başkalarına zarar verme davranışı öfke kontrolünü yapamadıkları zaman ortaya çıkıyor. Buna fırsat verilmemesi gerekiyor" uyarısında bulundu.



İletişimde geri bildirim alınması önemli

Çocuk ve ergenlerle iyi iletişim kurmanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Çelen, "İyi iletişim kurmak çok önemli. Bizim toplumun büyük bölümünde gerçek anlamda bir iletişim yok. Gerçek iletişim olması için biri bir şey söylerken karşıdan geri bildirim alması gerekiyor. Bizde hep tek taraflı monolog var. Çocuk bir şey söylemek istiyor. Babasıyla pazar günü deniz kıyısına gidip yürüdüler ve ekmek alıp geldiler. Eve gelince çocuk 'Anne' diye sesleniyor. Annesi 'Ne var?' demiyor. Çocuk 'Bak ne gördüm' diyor anne 'Ayakkabılarını çıkar' diyor. Çocuk yine 'Anne' diyor, annesi 'Hadi sofra hazır' diyor. Yani orada iletişim yok" diye konuştu.





Ergenlerin en önemli ihtiyacı anlaşılmak

Ergenlerin en önemli sorunlarının yalnızlık duygusu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çelen, "İnsanların en doğal ihtiyacı birine kendini anlatabilmek ve önemsendiğini fark etmek. Ergenlik döneminin bir sorunu daha var: Ergenler kendilerini ifade edemiyorlar. Yetişkinlerle bir iletişim ve diyalog kuramadıkları için yalnızlık dediğimiz bir duygusal sorun yaşıyorlar. Yalnızlık duygusu evde yalnız olmak değil. Yalnız, anlatamıyor çünkü dinlemiyorlar. Bu bir ergenlik döneminde bir de yaşlılık döneminde görülüyor" dedi.