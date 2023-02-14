Uzmanı uyardı: "Hayati risk taşıyor! Deprem sonrasında bu hastalıklarla karşı karşıya kalabiliriz"





"PANDEMİ HALEN DEVAM EDİYOR COVİD DE ARTIŞ OLABİLİR"

Pandeminin halen devam ettiğini ve Covid de de artış olabileceğine dikkat çeken Aksoy, "Şu anda kış mevsiminde olduğumuz için influenza grip gibi keza pandemi halen devam ediyor Covid de artış olabilir. Yine özellikle dirençli tüberküloz vakalarını görüyoruz toplu yaşamaya bağlı tüberkülozda artış olabilir. Yine suya erişimin olmaması temiz suya erişimin hem içme hem de genel vücut temizliğinin yapılamamasından dolayı uyuz, bit gibi hastalıklarda artış olabilir.

Kızamık gibi hastalıkları görebiliriz yine toplu yaşamaya bağlı özellikle eksik aşılı olanlarda bunların artma riski çok fazla. Şu an için en önemli problem özellikle su ile ilişkili olan kanalizasyonun suya karışmasıyla alakalı olan ishal, dizanteri gibi norovirüs dediğimiz ya da dizanteriye neden olan mikroorganizmaların, tifo gibi mikroorganizmaların neden olabileceği hastalıkların artmasıyla karşı karşıyayız.