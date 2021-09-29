Uzmanı uyardı: Pandemide ihmal edilmemeli

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, hastalıkların toplumda görülme sıkılığını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen epidemiyolojik çalışmalara göre, D vitamini eksikliğinin koroner kalp hastalığı , damar hastalığı ile inme ve felç gibi damar hastalıklarının gelişimine katkıda bulunan faktörlerden biri olabileceğini belirtti. Ayrıca çalışmaların, D vitaminin Kovid-19'un tedavisindeki etkisini de ortaya koyduğunu söyledi.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KALP VE DAMAR RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLABİLİR

Geleneksel kalp damar hastalığının risk faktörleri olan hipertansiyon, dislipidemi (kan yağlarının yüksek olması), obezite ve bu hastalıklara bağlı ölüm ile D vitamini eksikliğinin ilişkili olduğunu ifade eden Op. Dr. Alur, "Son araştırmalar D vitamini eksikliğinin, damarın iç yüzeylerinde görülen işlev bozukluğu, iltihap, damar esnekliğinin azalması, osteoprotegerin gibi zararlı etkileri olan kemik kaynaklı proteinler ve renin anjiotensin sisteminde düzensizlik gibi kalp ve damar hastalığının fizyopatolojisinde etkili olabildiğini ortaya koyuyor" diye konuştu.

D vitamini eksikliğinin damar kireçlenmesi ve damar sertliği gelişimine öncülük ettiğini belirten Op. Dr. Alur, "D vitamini eksikliği olan bireylerde damar kireçlenmesi ve aort duvarı sertleşmesinin arttığı bildirilmiştir. Deneysel çalışmalarda iyon mineral dengesini düzenleyen D vitamini ve benzeri faktörlerin damar yaşlanması dâhil vücuttaki yaşlanma sürecini etkilediğini destekleyen çok sayıda kanıt bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.