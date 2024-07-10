Uzmanı uyardı: Vakaların yüzde 90’ı bundan kaynaklı! Kanserin en büyük sebebi...

CİLT KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER Cildi güneş ışınlarından koruyarak cilt kanserini önlemeye yardımcı olunabileceğini belirten Doç. Dr. Sever, cilt kanserine yakalanma olasılığını azaltmak için yapılabilecekleri şöyle sıraladı: "Gün ortasında (10.00'dan 16.00'ya kadar) güneşten uzak durun. Güneş koruyucu sürün ve sık sık yeniden uygulayın. Geniş kenarlı şapka, uzun kollu gömlek veya uzun pantolon giyin. Bronzlaşma ve solaryumdan kaçının. Su, kar ve kumun yakınında ekstra dikkatli olun. Gıda ve D vitamini takviyeleri yoluyla D vitaminini güvenli bir şekilde alın. 30 veya daha yüksek bir SPF sunan, suya dayanıklı ve geniş spektrumlu koruma sağlayan (UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan) bir güneş kremi seçin. Dışarıya çıkmadan yaklaşık 15 dakika önce güneş koruyucu uygulayın. Ürün etiketine göre güneş koruyucuyu her iki saatte bir veya yüzdükten veya terledikten sonra yeniden uygulayın."

TEDAVİDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Doç. Dr. Sever, cilt kanseri türlerinden melanom dışı cilt kanserinin tedavisini ise şu şekilde açıkladı: "Cerrahi: Cilt kanseri genellikle ameliyatla tedavi edilir. Doktorlar cilt kanserini tedavi etmek için farklı tipte ameliyatlar yapabilirler. Radyasyon tedavisi: Radyasyon kanser hücrelerini öldürür. Ameliyatın mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir. Cilt kremleri: Bu kremlerin içindeki ilaçlar kanser hücrelerini öldürebilir. Fotodinamik terapi: Fotodinamik terapi kanser hücrelerini öldürür. Bu terapide doktor cilt kanserini tedavi etmek için özel bir krem ve özel bir ışık kullanır."



Doç. Dr. Sever, tedavi edilemeyen belirli melanom dışı cilt kanseri türleri için doktorların önerebileceği tedavileri şöyle sıraladı:

"İmmünoterapi: İmmünoterapi, kişinin bağışıklık sistemiyle birlikte çalışarak kanserin büyümesini durduran ilaçları tanımlamak için kullanılan terimdir.

Hedefe yönelik tedavi: Hedefe yönelik tedavi, yalnızca belirli özelliklere sahip kanserler üzerinde etkili olan bir grup ilacı tanımlamak için kullanılan terimdir. Bu ilaçlar genellikle belirli bir protein veya molekülü bloke ederek çalışır."



Melanomun nasıl tedavi edileceğine de değinen Doç. Dr. Sever, şunları söyledi: "Melanomlu kişilerin çoğu, evreye bağlı olarak aşağıdaki tedavilerden bir veya daha fazlasına sahiptir:

Cerrahi: Melanom genellikle kanseri ortadan kaldırmak için ameliyatla tedavi edilir. Biyopsi anormal alanın tamamını çıkarmış gibi görünse bile çoğu insanın daha fazla ameliyata ihtiyacı vardır. Ameliyat sırasında doktor, melanomun vücuda yayılıp yayılmadığını görmek için yakındaki lenf düğümlerini de kontrol edebilir. İmmünoterapi. Hedefe yönelik tedavi. Radyasyon tedavisi. Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerini öldüren veya büyümelerini durduran ilaçlar için kullanılan tıbbi terimdir."