Uzmanı uyardı! Yağışlar arttıkça bu hastalıkta da artış görülebilir

Yağışlı geçen kış ayları nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran kene popülasyonunda artış yaşanabileceğine dikkati çeken uzmanlar, hem kenelere hem de KKKA'ya karşı uyarılarda bulundu.

AA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 17.04.2022 11:31

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, AA muhabirine, ülke genelinde olduğu gibi KKKA hastalığını bulaştıran kenelerin görüldüğü bölgelerde de kış aylarının yağışlı geçtiğini söyledi. KKKA virüsünü bulaştıran kenelerin sıklıkla görüldüğü Tokat, Sivas, Yozgat, Giresun, Gümüşhane, Erzincan ve Erzurum'un çok miktarda yağış aldığına değinen Çetin, "Bu yağışlarla ot miktarının fazla olacağını tahmin ediyoruz. Kene popülasyonu da otların yoğun olduğu bölgede artıyor. Bu nedenle bu yıl ülkemizde ve bölgemizde kene sayısında çok ciddi artış bekliyoruz." dedi. Çetin, bilim insanlarının kene sayısına paralel KKKA hastalığında da artış beklediğini belirterek, şunları kaydetti: "Nisan ayının ortalarından itibaren bu hastalığı görmeye başlıyoruz. Bu süreçten sonra insanlarımızın daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle açık alanlarda ve arazide, otların yoğun olduğu alanlarda çalışan, hayvancılıkla uğraşan insanların kendilerine daha fazla dikkat etmesini öneriyoruz. Hayvancılık yapan insanların araziden geldikten sonra, hayvanlarının üzerindeki keneleri kene ilacıyla bertaraf etmelerini öneriyoruz."

HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLARI TEHDİT EDİYOR Hayvanlar tarafından araziden getirilen kenelerin yaşam alanına ve ahırlara taşındığını dile getiren Çetin, KKKA hastalığının yüzde 90 hayvancılıkla uğraşan ve kırsal kesimde yaşayan insanlarda görüldüğünü söyledi. Çetin, insanların ilkbaharın gelmesiyle piknik alanlarına gideceklerini ifade ederek, "Vatandaşların piknik yapılan alanlarda kenelere karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Buna nasıl dikkat edeceğiz. Özellikle yerde oturacaksak açık renkli özellikle de beyaz bir örtünün üzerinde bunu yapacağız." diye konuştu. Dünyanın uzun süredir yeni tip koronavirüs salgınının etkisinde olduğuna dikkati çeken Çetin, "KKKA hastalığının öldürücülük oranı ise koronavirüs, özellikle Omicron varyantından 3-4 kat daha fazla, bu nedenle bu hastalığa karşı dikkatli olmakta fayda var." ifadesini kullandı. ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ Çetin, vücuda tutunan kenelerin mutlaka sağlık kuruluşlarında çıkartılmasını önerdi. KKKA'nın tedavisinde erken müdahalenin çok önemli olduğunu, geç kalınan vakalarda ölüm oranının arttığını dile getiren Çetin, hastalığın ilk kez 2002 yılında Tokat'ta bir hemşirede ortaya çıktığını anımsattı. Çetin, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Sivas ve çevre illerden gelen yılda ortalama 250-300 vakaya müdahale ettiklerini, bunlardan 10-15'ini kaybettiklerini sözlerine ekledi.