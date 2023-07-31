Uzmanı uyardı: Yaz aylarında bu hataya dikkat! Özellikle o bireyler risk altında...

Sıcak havanın etkisini göstermesi ile birlikte başta yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireyler olmak üzere uzmanlar herkesin dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya değinen Doç. Dr. Volkan Atmış, özellikle yaşlıların sıcak havalar konusunda bilinçlenmesinin sıcak hava kaynaklı oluşabilecek sorunların da önüne geçilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

DHA Giriş Tarihi: 31.07.2023 14:24 PAYLAŞ ABONE OL

İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Volkan Atmış ve ekibi, yaz ayları öncesi yaşlılara yapılacak bilgilendirmenin etkileri ve bu süreçte yaşanabilecek sağlık sorunlarına ilişkin 600 kişilik grup üzerinde araştırma yaptı. İlk grupta yer alan 65 yaş üstü 300 kişi, geçen yıl mart ayında; yaz aylarında dışarı çıkış saatleri, ilaç kullanımı ve sıvı alımlarının takibi konusunda bilgilendirildi. Ardından bilgilendirilen bu grup, daha önce bilgilendirilmemiş 300 kişilik grup ile karşılaştırıldı. Karşılaştırmada, haziran ve eylül ayları arasında sıcak hava kaynaklı rahatsızlıklarla hastaneye yapılan başvuru sayılarına bakıldı. Araştırma sonucunda, bilgilendirilen grubun, diğer gruba göre yüzde 50 daha az hastaneye başvurduğu görüldü.



'SADECE BİLGİLENDİRME İLE AZALTABİLİYORUZ'

Doç. Dr. Volkan Atmış, araştırmada, sıcak havanın yan etkisiyle oluşabilecek kalp krizi, ritim bozukluğu, böbrek hasarı, bayılma, tansiyon düşüklüğü ve şeker yüksekliği gibi hastalıkların iki gruptaki görülme sıklığına baktıklarını belirterek, "Gördük ki sadece bilgilendirme yaparak bile bunları yarı yarıya azaltabiliyoruz. Bu bizim için şaşırtıcı bir durum oldu. Çünkü herhangi bir müdahale olmadan, sadece önleyici hekimlik üzerinden gidebildiğimizi gördük. Başka bir grupta ise sıcakların tansiyon ve şeker kontrolü üzerinde etkisine baktık. Tansiyon ve şeker kontrolünün sıcaklardan olumsuz etkilendiğini, kan şekerinin sıklıkla yükseldiğini, kan basınçlarının ise çoğunlukla istenilen değerin altına düştüğünü, kan tuzlarının kötü yönde etkilendiğini, böbrek hasarlarının açıklığının arttığını ve kalp problemlerinin sıklaştığını tespit ettik. Grup analizlerini yaptığımızda bunun ağırlıklı olarak diyet uyumundaki bozulma ve sıvı kaybı ile ilgili olduğunu düşündük" dedi.