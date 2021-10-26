Uzmanından ‘burun tıkanıklığı’ uyarısı: Kalp rahatsızlığına neden olabilir

Uzun süren burun tıkanıklığı zamanında tedavi edilmediği takdirde ciddi hastalıklara hatta kalpte önemli sorunlara yol açabiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Şahin Ulu, 2016 yılında kendisinin de araştırmacısı olduğu 60 kişiyle yapılan bir çalışmada burun içi eğriliği veya diğer nedenlerle burun tıkanıklığı olan hastalarda ortalama pulmoner arter (akciğerleri besleyen ana arter) basıncının arttığını ve kalpte sağ odacığın (sağ ventrikül) fonksiyonunun kötüleştiğini gözlemlediklerini söyledi.

DHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 26.10.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 10:49

İyileşmeyen burun tıkanıklığı nedeniyle burun ameliyatı (septoplasti) yapılan hastalarda ortalama pulmoner arter basıncının azaldığı ve sağ yentrikül fonksiyonunun, ameliyat sonrasında iyileşme eğilimine girdiğini kaydeden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Şahin Ulu, "Yani ameliyat sonrası hastalarımızın hem kalp sağlığı hem de akciğerleri gözle görülür şekilde düzeldi. Burun içlerinde de gözle görülür genişlemeler ve düzelmeler tespit edildi" dedi. SİNİRLİLİK, UNUTKANLIK VE CİNSEL İSTEKTE AZALMA YAPIYOR Burun tıkanıklığı olan, sürekli burnundan yeterli hava alamayan kişilerin öncelikle uykularının bozulduğunu ifade eden Prof. Dr. Şahin Ulu, zamanla ortaya çıkan diğer önemli sağlık problemlerini ise şöyle anlattı: "Burun tıkanıklığı uzun süren kişilerde rahat ve derin uyku uyuyamama, uykuda horlama, nefesin durması, aşırı terleme, boğazda kuruma buna bağlı farenjit ve sık uyanma gibi sorunlar görülmeye başlıyor. Uykunun yeterli ve kaliteli olmaması nedeniyle gün içinde kişi oturduğu yerde, kitap okurken veya araba kullanırken uyuyor, bu da çok ciddi hayati tehlikelere neden olabilir. Özellikle yüksek efor sarf edilen işlerde, örneğin spor yaparken ve merdiven çıkarken çabuk yoruluyor ve nefes darlığı sorunu çekiyorlar. Kimisi için sorun olmayan bu durum çoğu zaman hayatımızı kâbusa dönüştürebiliyor. Başımız ağrıyor, sinirlilik, unutkanlık, cinsel istekte azalma, uyku kalitesi bozuluyor. Tat ve koku duyumuz köreliyor, ağızdan nefes almaya bağlı olarak sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmemize sebep olabiliyor."

HİPERTANSİYON VE TAT-KOKU BOZUKLUKLARINA NEDEN OLUYOR Uyku bozukluğu ve horlama, şiddetli baş ağrısı, kalp rahatsızlığı, hipertansiyon ve tat-koku bozukluklarının burun tıkanıklığının sebep olduğu rahatsızlıklardan sadece bazıları olduğunu işaret eden Prof. Dr. Şahin Ulu, burun tıkanıklığının başka birçok tehlikeli hastalığın da tetikleyicisi olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Burun tıkanıklıklarının bazen basit kemik, kıkırdak eğriliği, burun eti şişmesi sonucunda oluşabileceğini belirten Prof. Dr. Şahin Ulu, bazen de sorunun arkasında çok ciddi nedenlerin (burun içi kitleler) yatabileceğini dikkat çekerek "Burun içinde olmaması gereken kitlesel oluşumlar, bazen farkında olmadığımız kötü huylu bir kanser ya da (polip) dediğimiz burun etlerine neden olabilir. Tabii alerji de burun etlerini büyütebilir" dedi. BURUN ESTETİĞİ ÖNCESİNDE KBB MUAYENESİ YAPTIRIN Estetik burun ameliyatı yaptıracak kişilerin burun içinin mutlaka bir Kulak Burun Boğaz (KBB) hekimi tarafından endoskopik olarak muayene edilmesinin şart olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ulu, "Çünkü arka bölgelerde yani alın ışığıyla görülemeyen bölgelerde sürpriz patolojiler eşlik edebilir. Hatta birçok hastada tomografi ile ayrıntılı olarak sinüslerinin de değerlendirmesi yapılabilir" diye konuştu.