Uzmanından çocuk gelişiminde ilk 2 yaş uyarısı! "Dikkat edilmezse sonuçları ağır olur"

Çocuklarda beslenme, her ebeveynin en azından bir dönem yaşadığı problemler arasında yer alıyor. Sağlıksız beslenen ya da beslenmeyi reddeden çocukların hem fiziksel gelişiminde hem de sosyal gelişiminde zaman içerisinde sorunlar yaşanabiliyor.



Sağlıklı beslenen çocukların sağlıklı gelişim göstereceğine de vurgu yapan Doç. Dr. Yasemin Özkale, "Çocukluk çağında özellikle de ilk 2 yaşta beslenme bir nevi geleceğe yatırımdır ve oldukça önemlidir. Sağlıklı toplum temelini oluşturan ve geleceğe yatırım dönemi olan bu dönemin bazı özellikleri vardır. Bu dönemde çocuklar hızlı motor ve bilişsel fonksiyonlarını kazanır. Bağırsak mikrobiyotasının oluştuğu, metabolik programlamanın tamamlandığı, tatların öğrenildiği ve optimal sağlıklı yeme alışkanlıklarının kazanıldığı bir dönemdir" dedi.



Beyin gelişiminin yüzde 75'inin ilk 2 yaşta tamamlandığına dikkat çeken Doç. Dr. Yasemin Özkale, "Bu yaşlarda sağlıklı beslenemeyen bir çocuğun bilişsel fonksiyonları geride kalacak ve ileriki yıllardaki akademik performansı düşük olacaktır. Bu dönem ayrıca sağlıklı yaşama başlangıç için çok önemli olan bağırsak mikrobiyotasının da geliştiği dönemdir. İlk kolonizasyon yaşam boyu sürecek olan kolonizasyonu belirler. Burada tartışmasız en önemli faktör anne sütüdür. Altıncı ayda sadece anne sütü ile yetinmeyip tamamlayıcı beslenmeye başlanmalı ve bebeğin ayına uygun sağlıklı ek gıdalar ile bağırsak mikrobiyotası desteklenmelidir. Mikrobiyota ilk 2 yılda değişken olup iki üç yaş civarında stabil hale gelir. Sağlıklı bir mikrobiyota çocuğu ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek olan diyabet, insülin direnci gibi pek çok hastalığa karşı koruyucudur" ifadelerini kullandı.



Özkale, "Bir çocuğun ilk 2 yaşta sağlıklı büyümesini sağlayamazsanız maalesef sonuçları ağır ve geri dönüşümsüz olacaktır. Örneğin ilk 2 yılda boy uzaması sağlıklı olmayan bir çocukta 2 yaşından sonra beslenmesini ne kadar düzenli ve doğru hale getirirseniz getirin bu çocuğun potansiyel olarak erişebileceği boya ulaşma şansı düşük olacak ya da hiç olmayacaktır. Tüm bu nedenlerden dolayı sağlıklı yaşama başlangıç için en kritik dönem olan 0 - 2 yaş arasında çocuk sağlığı ve izlemi sık aralıklarla yapılmalı her kontrolde çocuğun boy, kilo, baş çevresi gibi ölçümleri kaydedilmelidir. Bu ölçümler bir önceki ölçümlerle ve diğer yaşıtlarıyla karşılaştırılarak çocuğun büyümesi değerlendirilmelidir. Bir çocuğun sağlıklı olduğunun en iyi göstergesi büyümesinin normal olmasıdır" diye konuştu.