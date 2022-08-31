Uzmanından doğal yöntem: Sabah bulantılarına kesin çözüm...

Gebelik döneminde hem bebeğin hem de annenin sağlığı için beslenme önemli bir yere sahip. Bu süreçte annelerin tükettiği yiyecekler büyük önem taşıdığı için yararlı ve zararlı olabilecek gıdalar hakkında da bilinçlenmek gerekiyor.Diyetisyen Fatma Hallaç, “Beslenme hamileliğin en önemli parçasıdır. Anne adayları hamilelik sürecinde fazla besin almayı değil, dengeli olarak beslenmeyi tercih etmelidir.” diyerek çeşitli önerilerde bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 31.08.2022 12:22 PAYLAŞ ABONE OL

Anne adaylarının gebelik süreci boyunca tükettikleri besinlere çok dikkat etmeleri gerektiğini belirten Diyetisyen Fatma Hallaç, "Bu dönemde görülen kusma-bulantı, kabızlık, mide ekşimesi ve şişkinlik gibi problemler annenin beslenmesini etkilemektedir. Böyle durumları önlemek için beslenmede ve yaşam tarzında yapılabilecek ufak değişiklikler anne adaylarının bu süreci daha kolay ve sağlıklı geçirmelerini sağlayacaktır" dedi.

SABAH BULANTILARINA KARŞI ÖNLEMLER

Sabah bulantıları olan anne adaylarının, besinleri mümkün olduğu kadar yavaş tüketerek, azar azar ve sık sık beslenerek, yağlı gıdalardan uzak durmaları konusunda uyaran Diyetisyen Fatma Hallaç şunları söyledi: "Her canlının yaşamı için büyük önem taşıyan su anne adaylarımız için de ciddi önem taşımaktadır. Gebelik sürecinde anne adaylarımızın bol sıvı tüketimi anne ve bebeği bir çok sağlık sıkıntısından korur aynı zamanda gebelikte sıkça görülen kabızlık probleminin de çözülmesinde yardımcı bir etkendir. Yine posalı gıda tüketimini artırmakta kabızlığın giderilmesine yardım eder. Anne ve bebeğin olması muhtemel bakteriyel hastalıklardan korunması da bu dönemde önemlidir. Anne adayları gebelik dönemi boyunca tam pişmemiş gıdalardan, iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerden uzak durmalı."