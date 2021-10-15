Uzmanından doğru el yıkama konusunda tavsiyeler

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslınur Özkaya Parlakay, Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla el hijyeni konusunda İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. El hijyeninin çok önemli olduğunu, özellikle Covid-19 döneminde daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Parlakay, "Covid-19 enfeksiyonuyla birlikte hayatımızda hijyen önlemleri daha bir ağırlıklı olarak girdi. Bu yüzden bizim bugün özelinde tekrar çocuklarımıza ve kendimize ellerimizi ne zaman ve nasıl yıkamamız gerektiğini hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Okuldan veya işten eve döndüğümüzde, yemekten önce ve sonra, lavaboya girerken ve sonrasında, sokak hayvanlarını sevdiysek bunun hemen akabinde, mutlaka ellerimizi yıkamaya, özellikle de öksürük ve hapşırıktan sonra dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.





"ÇOCUKLARIMIZA MUTLAKA KÖPÜĞÜ ELİMİZE DAMLATTIKTAN SONRAKİ SÜRECİN 20 SANİYE SÜRDÜĞÜNÜ HATIRLATMAKTA FAYDAMIZ VAR"

Özellikle yüz yüze eğitim süreci ile birlikte çocuklarda el hijyeninin çok daha ön plana çıktığını belirten Prof. Dr. Parlakay, "Doğru yıkamayı konuşmamız gerekirse bunun için çocuklarımıza mutlaka köpüğü elimize damlattıktan sonraki sürecin 20 saniye sürdüğünü hatırlatmakta faydamız var. Bu süreyi eğer çocuklarımızın yanında değilsek iki sefer 'iyi ki doğdun' şarkısını söyleyince kabaca 20 saniyeyi ortalayabiliyoruz. Bu şekilde elimizi en az 20 saniye köpürtmemiz gerekiyor. Çocuklarımızla da bu konuların detaylarını konuşmamız çok faydalı olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"EĞER AKAN SUYU BULABİLİYORSAK VE SABUNUMUZ DA VARSA ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN EL YIKAMA YÖNÜNDE OLMALI"

Covid-19 süreci ile birlikte hayatımıza daha çok dahil olan el dezenfektanlarına da değinen Parlakay, "Eğer akan suyu bulabiliyorsak ve sabunumuz da varsa önceliğimiz her zaman el yıkama yönünde olmalı. Eğer su bulamıyorsak, kısıtlı koşuldaysak o zaman el dezenfektanları da yeterli ve etkili. Ama önceliği her zaman el yıkamaya vermemizde fayda var" diye konuştu.





"ÖZELLİKLE TOPLU KULLANIMIN OLDUĞU YERLERDE SIVI SABUN KULLANIMI HAYATIMIZI DAHA DA KOLAYLAŞTIRAN BİR FAKTÖR"

El temizliğinde kullanılacak malzemelerin Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürünler olmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Parlakay, "Özellikle toplu kullanımın olduğu yerlerde sıvı sabun kullanımı hayatımızı daha da kolaylaştıran bir faktör. Ama Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen, onaylanan ve denetimden geçmiş her türlü preparatın mutlaka yeri var. Dolayısıyla su ile sıvı sabun eğer yoksa katı sabun ile el temizliğini 20 saniye boyunca sağlamamız yeterli olacaktır" açıklamasında bulundu.