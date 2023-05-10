Uzmanından kolesterolü dibe çeken çay tarifi: “Her gün bir bardak içenin damarları temizleniyor”

Yüksek kolesterole sahip olmak, kanınızda kolesterol olarak bilinen yağlı bir maddenin çok fazla olduğu anlamına geliyor. Bu başlangıçta endişe kaynağı olmasa da, zamanla bu kolesterol birikerek tıkanıklıklara yol açabilir.

Şiddetli vakalarda bu, kalp krizi ve felç gibi yaşamı tehdit eden acil durumlara neden olabilir. Beslenme sistemi, yüksek kolesterole katkıda bulunan önemli bir faktördür ve en yaygın nedenlerinden biri çok fazla yağlı yiyecek yemektir.

Ancak, belirli yiyecek ve içeceklerin kolesterolünüzü yükseltebileceği gibi, diğerleri de düşürebilir. Bir uzman, kolesterolü düşürmeye yardımcı olması için üç içecek önerdi. Express.co.uk'nun haberine göre; Beslenme Uzmanı Mays Al-Ali diyetinize yeşil çay, yerba mate ve hibisküs çayı eklemenizi tavsiye etti.