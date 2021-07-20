Uzmanından kronik hastalığı olanlar için kritik bayram uyarısı!

Kurban Bayramı’nda birçok kişi et tüketimi konusunda araştırmalar yapıyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar bu dönemde besin tüketirken daha dikkatli olmaları gerekiyor. Peki kurban eti ne zaman tüketilmeli? Sindirim kolay olması için eti nasıl tüketmeliyiz? Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa, kurban etine dair merak edilenleri sabah.com.tr’ye özel olarak açıkladı.

Giriş Tarihi: 20.07.2021 09:24 ABONE OL PAYLAŞ

Kurban Bayramı'nda yoğun et ve tatlı tüketiminden dolayı sağlığımız etkilenebiliyor. Beslenme şeklinin bozulmasıyla beraber çeşitli problemlerin yaşanmaması için bu uyarılar önem taşıyor. Peki Kurban Bayramı'nda kahvaltıda et tüketmek sindirimi nasıl etkiler? Kurban eti ne zaman tüketilmelidir? Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa, Kurban Bayramı'na dair uyarılarda bulundu.

Kurban etinden koronavirüs bulaşır mı? Normal şartlarda, çiğ olarak tüketilmediği sürece kurban etinden koronavirüs bulaşması mümkün değildir. Bunların yanı sıra, konuşma ve hapşırma sırasında ağızdan çıkan damlacıkların et üzerine düşmesi kurban etinden virüs bulaşma durumunu ortaya çıkarabilir. Bu nedenle kurban ile uğraşan herkesin maske ve eldiven takması ve kurban etinin kesildiği tahtanın farklı besinlerle temas ettirilmemesi gerekmektedir.

Kurban Bayramı'nda kronik hastalığı olanlar (kalp, diyabet, tansiyon vb.) nelere dikkat etmeli? Yağ eklemesi yapılmadan haşlanarak pişirilmiş etler kronik hastalığı olanlar için uygun tüketim biçimidir. Ayrıca kalp-damar hastalarının sakatatları mümkün olduğunca tüketmemeleri, tüketeceklerse yarım porsiyon tüketmeleri gerekmektedir. Diyabetli kişiler ise bayramda şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmeli ve mutlaka porsiyon kontrolü sağlamalıdırlar. Yemeklerden sonra içilecek bir bardak maden suyu ve yeşil çay gibi içecekler oluşabilecek problemlere ve tansiyona ayrıca fayda sağlayacaktır. Bayram boyunca su tüketimine daha fazla dikkat edilmesi gerektiği de unutulmamalıdır. Kurban Bayramı'nda kronik hastalığı olanlar nasıl beslenmeli? Et az miktarda tüketilmeli ve özellikle yağsız etler tercih edilmelidir. Zaten kendi yağını barındıracak etlerin ilave yağ olmadan pişirilmesi ve beraberinde salata ve probiyotik kaynağı yoğurt veya kefir ile tüketilmesi hem etin aşırı tüketilmemesini hem de hafif bir beslenmeyi sağlayacaktır. Kızartma ve özellikle şerbetli tatlıları yememek, yenildiği takdirde ise porsiyona dikkat edilmesi sindirim ve diğer problemleri en aza indirgeyecektir. Etlerin mangalda pişirilmesi konusunda da dikkat edilmesi gerekiyor. Et olabildiğince ateşten yüksekte pişmelidir. Bu sayede fazla yanmış et tüketilmeyecek, oluşabilecek kanserojen moleküllerden kaçınılmış olunacaktır.

Kurban eti ne zaman tüketilmeli? Kurban Bayramı'nda etlerin en az bir gün bekletilip, öncelikle haşlama gibi bir yöntem ile pişirilmesi sindirimde büyük rahatlık sağlayacaktır. Etin bir gün bekletilmediği takdirde kişilerde hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sıkıntılara yol açabilmektedir. Sakatat tüketiminin sindirim sistemi için herhangi bir zararı bulunuyor mu? Kurban Bayramı'nda et tüketimi yaygın olduğu kadar, sakatat dediğimiz beyin, dil, ciğer, böbrek gibi besinlerin de tüketimi artmaktadır. Sakatatlar zor sindirilen besinlerdir, bu nedenle gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemlere neden olabilir. Sakatatlar fazla tüketildiğinde kolesterol yükselmesine, karaciğer ve bağırsak rahatsızlıklarına ve uzun vadede ise hastalıklara neden olabilir. Kurban Bayramı'nda kahvaltıda et tüketmek sindirim sağlığını olumsuz etkiler mi? Kavurma ve ciğer gibi besinler özellikle bayram kahvaltılarında sıkça tüketiliyor. Bu gibi et ve sakatatların kolesterol içeriği yüksek olması sebebiyle sindirilmesi zordur. Bu sebeple kırmızı et tüketimini sabah vakti ilk olarak değil, öğle yemeği saatlerinde miktarına dikkat ederek tüketmek büyük önem taşımaktadır. Kahvaltı tüm gününüzü etkileyecek önemli bir öğündür. Bu nedenle Kurban Bayramı'nda da kahvaltıda hafif ve sağlıklı besinlerin tercih edilmesi oluşabilecek sindirim problemlerinin önlenmesini sağlayacaktır.