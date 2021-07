Uzmanından kronik hastalığı olanlar için kritik bayram uyarısı!

Kurban Bayramı 'nda yoğun et ve tatlı tüketiminden dolayı sağlığımız etkilenebiliyor. Beslenme şeklinin bozulmasıyla beraber çeşitli problemlerin yaşanmaması için bu uyarılar önem taşıyor. Peki Kurban Bayramı'nda kahvaltıda et tüketmek sindirimi nasıl etkiler? Kurban eti ne zaman tüketilmelidir? Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa, Kurban Bayramı'na dair uyarılarda bulundu.

Normal şartlarda, çiğ olarak tüketilmediği sürece kurban etinden koronavirüs bulaşması mümkün değildir. Bunların yanı sıra, konuşma ve hapşırma sırasında ağızdan çıkan damlacıkların et üzerine düşmesi kurban etinden virüs bulaşma durumunu ortaya çıkarabilir. Bu nedenle kurban ile uğraşan herkesin maske ve eldiven takması ve kurban etinin kesildiği tahtanın farklı besinlerle temas ettirilmemesi gerekmektedir.

Kurban Bayramı'nda kronik hastalığı olanlar (kalp, diyabet, tansiyon vb.) nelere dikkat etmeli?

Yağ eklemesi yapılmadan haşlanarak pişirilmiş etler kronik hastalığı olanlar için uygun tüketim biçimidir. Ayrıca kalp-damar hastalarının sakatatları mümkün olduğunca tüketmemeleri, tüketeceklerse yarım porsiyon tüketmeleri gerekmektedir. Diyabetli kişiler ise bayramda şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmeli ve mutlaka porsiyon kontrolü sağlamalıdırlar. Yemeklerden sonra içilecek bir bardak maden suyu ve yeşil çay gibi içecekler oluşabilecek problemlere ve tansiyona ayrıca fayda sağlayacaktır. Bayram boyunca su tüketimine daha fazla dikkat edilmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

Kurban Bayramı'nda kronik hastalığı olanlar nasıl beslenmeli?

Et az miktarda tüketilmeli ve özellikle yağsız etler tercih edilmelidir. Zaten kendi yağını barındıracak etlerin ilave yağ olmadan pişirilmesi ve beraberinde salata ve probiyotik kaynağı yoğurt veya kefir ile tüketilmesi hem etin aşırı tüketilmemesini hem de hafif bir beslenmeyi sağlayacaktır. Kızartma ve özellikle şerbetli tatlıları yememek, yenildiği takdirde ise porsiyona dikkat edilmesi sindirim ve diğer problemleri en aza indirgeyecektir. Etlerin mangalda pişirilmesi konusunda da dikkat edilmesi gerekiyor. Et olabildiğince ateşten yüksekte pişmelidir. Bu sayede fazla yanmış et tüketilmeyecek, oluşabilecek kanserojen moleküllerden kaçınılmış olunacaktır.