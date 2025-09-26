Uzmanından kuduz aşısı uyarısı: Kuduzdan korunmada en kritik adım...





HANGİ HAYVANLARDAN BULAŞIR?

Kuduzun yalnızca yabani hayvanlardan değil evcil hayvanlardan da bulaşabileceğini vurgulayan Tok, "Tilki, kurt, çakal gibi yabani hayvanlarda; köpek, kedi, inek, koyun, keçi ve eşek gibi evcil memeli hayvanlarda kuduz görülebilir. Sadece ısırık yoluyla değil; bütünlüğü bozulmuş ciltten salya ile veya enfekte yarasaların bulunduğu mağaralarda solunum yoluyla da bulaş gerçekleşebilir" şeklinde konuştu.





"TEMAS SONRASI YARANIN BOL SU VE SABUNLA YIKANMASI GEREK"

Riskli temas sonrası yapılacak ilk müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunun altını çizen Prof. Tok, "Kuduz virüsü sabun, deterjan ve antiseptiklere oldukça duyarlıdır. Bu nedenle temas sonrası yaranın bol su ve sabunla yıkanması ve hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir" ifadelerini kullandı.