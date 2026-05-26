Uzmanından Kurban Bayramı uyarısı: Et tüketirken bu hatalara düşmeyin!

Kurban Bayramı'nda artan et tüketimi, sindirim sistemi ve kilo kontrolü açısından bazı riskleri beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar, bayram sofralarında dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor.

İHA Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.05.2026 09:34

Kurban Bayramı'nda artan et tüketiminin sindirim sistemi, kalp-damar sağlığı ve kilo kontrolü açısından bazı riskleri beraberinde getirebildiğine dikkat çeken Diyetisyen Meral Tansu Ayışık, bayram sofralarında dengeli beslenmenin önemine vurgu yaptı. Bayram döneminde yapılan küçük beslenme hatalarının mide problemleri, hazımsızlık ve kilo artışına neden olabileceğine değinen Dyt. Ayışık, "Kurban Bayramı'nda hem geleneklerimizi yaşatmak hem de sağlıklı beslenmek mümkündür. Bayram sofraları bereketli olduğu kadar dikkat de gerektirir. Önemli olan aşırıya kaçmadan dengeli beslenebilmektir" şeklinde konuştu.

"GÜNE HAFİF BİR KAHVALTIYLA BAŞLANMALI"

Bayram sabahına hafif ve dengeli bir kahvaltıyla başlanması gerektiğini ifade eden Dyt. Ayışık, özellikle kahvaltıda kavurma tüketilmesinin sık yapılan hatalardan biri olduğunu söyledi. Yeni kesilen etin hemen tüketilmemesi gerektiğini belirten Dyt. Ayışık, "Etin sindirimi zor olabilir. Bu nedenle etlerin 12-24 saat dinlendirildikten sonra tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır" diye konuştu.