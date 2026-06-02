Uzmanından önemli uyarı: Yumurta sağlığını korumak için bu 3 kurala dikkat edin!

GENETİK VE YAŞAM TARZI BELİRLEYİCİ Yumurtalık rezervinde genetik faktörlerin de önemli rol oynadığını vurgulayan Prof. Dr. Ekin, "Ailesinde erken menopoz öyküsü olan kadınların daha dikkatli olması gerekiyor" dedi. Bunun yanı sıra endometriozis, geçirilmiş yumurtalık ameliyatları, kemoterapi ve radyoterapi gibi durumların da riski artırdığını belirtti. Günümüzde evlilik yaşının yükselmesi ve çocuk planlarının ertelenmesinin de bu süreci daha kritik hale getirdiğini ifade etti.

SAĞLIKLI YAŞAM YUMURTALIKLARI KORUR Yumurtalık sağlığını korumak için yaşam tarzının büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Ekin, "Stresten uzak durmak, kaliteli uyku ve ideal kilonun korunması bu süreçte kritik rol oynar" dedi. Haftada en az 2-2,5 saat egzersiz yapılmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ekin, "Beden kitle indeksinin 25'in altında olması yumurtalık fonksiyonlarını destekler" ifadelerini kullandı. Sigara, alkol ve kimyasal toksinlerden uzak durulması gerektiğini de vurguladı.