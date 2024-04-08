Uzmanından Ramazan Bayramı’nda kahvaltı uyarısı! Mutlaka tabağınızda bulunmalı...

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN Su tüketiminin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dyt. Boz, "Öğünlerle birlikte değil, öğün aralarında olacak şekilde düzenli ve yeterli su tüketimini önemseyin. Asitli içecek, şekerli içecek meyve suyu (taze sıkılmış bile olsa) en minimal düzeyde olacak şekilde tüketin ya da hiç tercih etmeyin. Bayram süresince aşırı miktarda çay-kahve gibi kafein kaynaklarının tüketimi farklı sağlık sorunlarına yol açabileceğinden limitli tüketilmelidir" dedi.

ÇİKOLATA VE TATLI TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN Tatlı tüketimine dikkat çeken Uzm. Dyt. Boz, "Bayram ziyaretlerinde ikram edilen bütün çikolata ve şekerlemelerden almak zorunda değilsiniz, sevmediğiniz ikramları kibarca geri çevirebilirsiniz. Gerçekten sevdiğiniz bayram ikramlıklarını ise bir tam porsiyon şeklinde değil, daha küçük porsiyonlar halinde tadımlık şekilde tüketebilirsiniz. Ayrıca bayram süresinde tüketeceğiniz tatlı alternatiflerinin şerbetli tatlılar yerine süt veya meyve tarzında olması sizin yararınıza olacaktır" ifadelerini kullandı.



IZGARA VE SEBZEYE AĞIRLIK VERİN

Sağlıklı pişirme önerilerinin tercih edilmesinin daha doğru olacağını işaret eden Uzm. Dyt. Boz, "Bayram sofralarınızı oluştururken mümkün olduğunca ızgara, fırın, haşlama, buğuluma gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Aşırı yağlı, soslu, kremalı yiyeceklerden ve kızartma, kavurma gibi yöntemlerden uzak durmak daha doğrudur" şeklinde konuştu.



ÖNCE GÖZÜNÜZÜN DOYMASINA DİKKAT EDİN

Porsiyon kontrolünü daha iyi sağlamamız gerektiğini söyleyen Uzm. Dyt. Boz, "Bayram sofralarında porsiyon kontrolünü daha iyi sağlayabilmek adına tüketmeyi tercih ettiğiniz yiyecekleri önce kendi tabağınıza almanız, göz tatmini sağlamanız ve sonrasında kendi tabağınızdan tüketerek öğününüze devam etmeniz daha sağlıklı bir yol olacaktır. Bayram süresince mümkün olduğunca günlük fiziksel aktivitenizi artırmaya çalışmanız, sindirim sisteminizin daha rahat çalışmasına ayrıca da daha kolay kilo denetimi yapmanıza yardımcı olacak en büyük faktörlerden birisidir. Örneğin, ziyaretlere giderken asansör kullanmak yerine merdiven tercih etmek, yürünebilecek mesafede ise yürümek, sabah erken ya da öğün sonraları açık havada orta tempoda yürüyüş yapmak veya imkân varsa yüzmek çok büyük fayda sağlayacaktır" dedi.