Uzmanından "sakın yapmayın" uyarısı! Brokoliyi suda haşladığınızda...

Brokoli, vitamin deposu ve antioksidan olma özelliğinin yanı sıra ''glukosinolatlar'' denen etkili bileşenleri de içeriyor.
Bu bileşiklerden özellikle sülforafan ve indol-3-karbinolün; kolon, prostat, rektum, mide, meme ve akciğer kanserleri vakalarında etkili olduğunun klinik çalışmalar ile ortaya konulduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Diğer faydaları ise antibiyotik özellik, kalp damar sağlığını koruyucu, kalp krizini önleyici, kolesterol düşürücü, tansiyon düşürücü, antioksidan, şeker hastalığı komplikasyonlarını önleyici etkileri bilimsel olarak tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.
BROKOLİ FİLİZİ KANSERLE SAVAŞIYOR
Brokolinin aynı zamanda yüksek miktarda lif içerdiği için de bağırsaklardaki yararlı bakterileri beslediğini söyleyen Örnek, "Biliyoruz ki yararlı bakterilerin sayısının artması vücudumuz için çok kıymetli. Ayrıca brokoli filizi ve brokoli özütleri verilerek yapılan deneysel çalışmalarda da kanser değerlerinde düzelmeler gözlendi" dedi.
BROKOLİ BUHARDA BİRKAÇ DAKİKA PİŞİRİLMELİ
Brokolinin faydasının görülmesi için doğru pişirmenin çok önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Suyun içinde kaynatarak pişirdiğimiz brokoli tüm bu özelliklerini maalesef yitirmiş oluyor...
Dolayısıyla bilimsel gözlemlere göre yapılan öneri; buharda birkaç dakikalık pişirme şekli veya çiğ tüketimidir.
Çiğ şekilde elde parçalayıp 30 dakika bekledikten sonra zeytinyağı ve limon ile çok başarılı ve güçlü bir detoks hazırlanmış olur" önerisinde bulundu.
BROKOLİNİN FAYDALARI NELERDİR?
- Yapılan araştırmalarda kanserli hücrelerin büyüme oranını yüze 70 azaltığını aynı zamanda oluşan hücrelerin ise sayısını küçülterek oluşumlarını tamamen engellediği tespit edilmiştir. Uzmanlar bu yüzden haftada bir iki kezde olsa brokoli tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.
- Sülfür maddesi iltihap oluşumunu önleyerek damar duvarlarını genişletir. Bu da tıkanma gibi sağlık sorunlarını engeller. Kan akışı bu sayede normale döndüğünden kalp hastalıklarına yakalanma oranı da azalır.
- Vücuda yerleşen kalıntı ve atıklarla ortaya çıkan bu toksinler enerji oranını düşürür. Antioksidan bakımından da güçlü olan brokoli vücudun kısa zamanda toksinlerden arınmasını sağlar. Bu sayede de bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Nadiren bulunan B6 vitamini bakımından oldukça zengin olan bu besin kök hücrelerini yeniler. Özellikle deri altındaki hücreleri yenileyen bu vitamin deri ve saç dökülmelerini engeller. Hafta da 4 defa bir kase çiğ brokoli tüketerek sebum maddesinin salgılanması artılır. Sebum parlak ve pürüzsüz bir cilt ve saça sahip olmanızı sağlar.
- K vitamini kaynağı olan brokoli beyin sağlığını da destekler. K vitamini beynin kabiliyet ve kavrama bölümünü güçlendirerek. Unutkanlığı bunun yanı sıra stres ve depresyon oranını da azaltır. Uzmanlar düzenli tüketilen brokolinin ileri yaşlarda görülen hafıza kaybını da yüzde 80 azalttığı görülmüştür.
- K ve B vitamini içeren brokoli cildi her türlü zararlı hücrelere karşı korur. Elastik yapısını güçlendirerek yaşlanmayı ve kırışıklıkları önler.
- Gözün ihtiyacı olan A vitamini görme oranını artırır. Bunun yanı sıra gözün düşük ışıkta bile daha net görmesini sağlar.
- Yüksek lif ve düşük kaloriye sahip olduğundan diyet listelerinde ilk sıralarda yerini alır. Aynı zamanda kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik gelişimini güçlendirir.
Brokoli yüksek oranda tüketilmesine dikkat edilmesi gereken bir besin özellikle mide rahatsızlığı çekenlerin doktor kontrolünde tüketmesi gerekir. Çünkü brokoli gaz, şişkinlik ve ekşimeye neden olur.