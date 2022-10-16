Uzmanından "sakın yapmayın" uyarısı! Brokoliyi suda haşladığınızda...

BROKOLİ BUHARDA BİRKAÇ DAKİKA PİŞİRİLMELİ

Brokolinin faydasının görülmesi için doğru pişirmenin çok önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Suyun içinde kaynatarak pişirdiğimiz brokoli tüm bu özelliklerini maalesef yitirmiş oluyor...

Dolayısıyla bilimsel gözlemlere göre yapılan öneri; buharda birkaç dakikalık pişirme şekli veya çiğ tüketimidir.

Çiğ şekilde elde parçalayıp 30 dakika bekledikten sonra zeytinyağı ve limon ile çok başarılı ve güçlü bir detoks hazırlanmış olur" önerisinde bulundu.