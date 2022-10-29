Uzmanından uyarı: Bayılmanın ardında kalp hastalığı yatıyor olabilir!

Senkop çoğu zaman herhangi bir sağlık sorunu sebebiyle ortaya çıkmaz. Vücut bazı durumlarda çevresel etkenlere bir tepki olarak bayılabilir. Elbette bu durum da tehlikelidir. Hastalar bayılacakları yeri seçemedikleri için; trafikte, yol ortasında, yüksek bir yerde bayılabilirler. Buna bağlı olarak kendilerini yaralayabilirler. Ancak senkopu asıl tehlikeli yapan şey; beyinden veya kalpten kaynaklanan sağlık sorunlarıdır. Bayılma durumu çoğu zaman beyni besleyen kan akışının aniden durması veya yüksek miktarda azalması sonucu gelişir. Beyin faaliyetlerine devam etmek için ihtiyaç duyduğu oksijeni alamaz ve kendini kapatır. Buna bağlı olarak da bayılma gerçekleşir. Beyne giden kan akışını etkileyen pek çok faktör vardır. Biz bu faktörlerin Kardiyoloji bölümüyle alakalı olanlarına değineceğiz.

Kalp Hastalıklarına Bağlı Bayılmalar Kardiyak senkop, kalp ve kalp hastalıklarına bağlı ortaya çıkan bayılmalardır. Neredeyse her 5 bayılma vakasının 1'i kalbe bağlı sebeplerden ortaya çıkar. Ritim bozuklukları ve kalpte meydana gelen yapısal bozukluklar; beyne ulaşan kan miktarında değişimlere sebep olabilirler. Eğer beyne giden kan miktarı belli bir seviyenin altına inerse kişiler bilinçlerini kaybedebilir ve bayılabilirler. Ritim bozuklukları hem kalp atışlarının düzenini hem de kalbin pompaladığı kanın hacmini etkilerler. Bu yüzden özellikle de bazı ritim bozukluğu türleri sık sık bayılmalara yol açabilir. Çoğu zaman kendilerini çarpıntı şeklinde belli eden ritim bozuklukları; bazı durumlarda nefes darlığına, göğüs ağrısına, baş dönmesine ve bayılmaya yol açabilirler. Ritim bozuklukları, oldukça ciddi rahatsızlıklardır. Hem senkop gibi durumlara yol açmaları hem de kalple birlikte tüm vücudu etkilemeleri sebebi ile mutlaka tedavi edilmelidirler.