Uzmanından uyarı: Eti keserken kullandığınız kesme tahtasında buna dikkat edin!

"Etin yanında sebze ya da salata ihmal edilmemeli"

Etlerin sebzelerle beraber tüketilmesinin hem besin değeri açısından hem de lif alımı açısından önemli olduğunu söyleyen Dyt. Çelebi, şu bilgileri paylaştı:

"Etler, C ve E vitaminini içermezler. Bu nedenle etlerin mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında C vitamininden zengin sebze/salata/ taze sıkılmış meyve sularının tüketilmesi oldukça önemlidir. Bu yöntem hem besin çeşitliliğinin sağlanmasını sağlar hem de sebzelerde bulunan C vitamini, demirin emilimini arttırır."

Su tüketimine özen gösterilmesi gerekildiğinin altını çizen Dyt. Çelebi, günlük düzenli hareketlerimizi de artırmamıza dikkat çekti.