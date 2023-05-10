Uzmanından uyarı! Felcin tekrarlanmasını önlemek için...

İnme belirtileri fark edildiği anda bir acil servise danışılması gerektiğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Abdurrahman Akbaş, tedavinin de hemen başlaması gerektiğini belirtti. İnme yaşayan kişinin durumuna göre çeşitli tedaviler uygulanabileceğini söyleyen Akbaş, inmenin nasıl oluştuğunu da anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 10.05.2023 16:53 PAYLAŞ ABONE OL

Beynin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında, beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önleyen bir inme (felç) meydana geldiğini ve beyin hücrelerinin dakikalar içerisinde ölmeye başladığına dikkat çeke Nöroloji Uzm. Dr. Abdurrahman Akbaş, Dünya İnme Günü dolayısıyla "inme (felç)" hakkında bilgilendirmede bulundu. İnmenin oluştuğu bölgedeki fonksiyonlarda geçici ya da kalıcı kayıplar oluştuğunu vurgulayan Uzm. Dr. Abdurrahman Akbaş, "İnme belirtileri fark edildiği anda en kısa sürede acil servise ulaşılmalıdır. Sağlık kuruluşunda yapılacak muayene sonrası hızlıca tomografi veya diffüzyon emar (MRG) çekilir. İnme tanısı konulduğu anda tedavi süreci başlar" diye konuştu.



"Tekrarlaması önlenebilir"

İnmedeki tedavi yöntemlerinden bahseden Uzm. Dr. Akbaş, "Damar tıkanıklığına bağlı inmelerde damar açıcı tedavi uygulanabilir. Kanamaya bağlı inmelerde ise bazen beyin cerrahisi uzmanı tarafından ameliyat yapılması gerekebilir. Erken dönemde hastalar acil servis sonrası inmenin nedenine ve şiddetine göre yoğun bakım, nöroloji veya beyin cerrahisi kliniklerinde yatırılır. Bu süreçte ilk tıbbi veya girişimsel tedaviler uygulanır. İnme geçirme nedeni tam olarak belirlenir ve tekrarlamasını önlemek amacıyla gerekli ilaç tedavilerine başlanır" şeklinde konuştu.