Uzmanından uyarı: Kalp hastaları et tüketirken buna dikkat etmeli!

HAŞLANMIŞ ET TÜKETİLEBİLİR

Kalp hastalarının kurban eti tüketirken nelere dikkat etmeleri gerektiğinden bahseden Prof. Dr. Turhan şu bilgileri paylaştı:

"Kalp hastaları genel yaşantılarında olduğu gibi Kurban Bayramı sürecinde de kurban eti tüketebilirler. Burada önemli olan konu kurban etinin ne sıklıkta, hangi miktarda ve ne içerikte tüketebileceğidir. Kalp hastalarının beslenmesinde genel olarak kırmızı et tüketiminde bir kısıtlama vardır. Bu kısıtlama kırmızı et tüketiminin haftada iki öğünü aşmaması şeklindedir. Kurban etini de kırmızı et kapsamında değerlendirirsek, bayram sürecinde ve takip eden günlerde haftada iki öğünü geçmeyecek şekilde yenilebilir. Kurban etini tüketirken de özellikle yağlı ve sakatat diye adlandırdığımız kısımların kullanılmamasına dikkat edilmesi gerekir. Etin yağda pişirilmesinden ziyade haşlama şeklinde hazırlanması kalp hastaları için daha uygun bir yöntemdir. Etin yanında karbonhidrattan zengin etmek, pilav ya da patates gibi gıdalar yerine salata tüketilmesi sindiriminin daha kolay ve kalorisinin daha düşük olması nedeniyle tercih edilmelidir."