Uzmanından uyarı: Kuduz şüphesi halinde sakın "bunu" yapmayın

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuduzun yarasa ve yaban hayvanlarından bulaşıp yayıldığını, kedi, köpek gibi evcil hayvanların da bu hastalığa yakalanma riskinin olup insanlara bulaşmasına aracılık ettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Ceylan, bu hastalığın hayvanlar üzerinde özel bir taramasının olmadığını ancak hastalığa yakalandıktan bir süre sonra hayvanda belirtilerinin ortaya çıktığını söyledi.