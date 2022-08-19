Uzmanından uyarı: Sıcak havalarda özellikle o kişiler dikkat etmeli!

SU İÇMEK ÖNEMLİ

Kalp hastalarının düzenli bir şekilde günlük en az iki buçuk üç litre sıvı tüketmeleri gerektiğini dile getiren Kobat, "Eğer bu sıcak havalarda dışarı çıkmaları gerekiyorsa gözlüklerini, şapkalarını, sıcaktan koruyucu kıyafetlerini giyip öyle dışarı çıkmalarını önermekteyiz. Biz kalp hastalarının egzersiz yapmalarını istiyoruz. Yapacakları egzersizleri sıcak havalarda değil, ancak sabah erken saatlerde veya akşam serinliklerinde yapabilirler. Yine bazı idrar sökücü ilaçları kullananlar, zaten sıcaklara bağlı sıvı kaybı olduğu durumlarda doz azalımı yapabilir. Kalp hastalarının sıcaktan etkilenmelerine rağmen kendilerine dikkat ettikleri takdirde, sıcağa, sıvı tüketimine ve ilaçların dozlarına herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu sıcak mevsimleri kolaylıkla geçirebileceklerini düşünmekteyiz" şeklinde konuştu.