Uzmanından uyarı! Solunum yolu enfeksiyonu geçirenlerin insanların diğer bireyleri koruması için...

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, pandemi döneminde unutulan sarılma, tokalaşma geleneğinin yeniden başladığını ve böyle dönemlerde hastalıkların çok hızlı yayıldığını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.



Kapalı alanlarda geçirilen vaktin artması, kalabalık ortamlarda bulunma süreleri, pandemi döneminde alınan tedbirlerin elden bırakılması, hepsi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Havaların soğumaya başlaması ve kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte artan ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve vücut ağrıları gibi şikayetlerin yanı sıra üst solunum yolu enfeksiyonu, influenza, grip, nezle gibi hastalıklarda da artış yaşanmaya başladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, "Hastalık semptomu olan bir kişi öksürüyorsa, aksırıyorsa, sarılmayacak, tokalaşmayacak, el hijyenine dikkat edecek, sık sık ellerini yıkayacak ve maske takacak ki toplumun ve ailenin diğer bireylerini korusun" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Geçmişte de benzer hastalıkların genellikle bu mevsimde artış gösterdiğini hatırlatan Prof. Dr. Ekuklu, kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde toplumda duyarlılık oluştuğunu ve o dönemde vatandaşların yaygın olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasıyla birlikte bir süre üst solunum yolu enfeksiyonlarında da azalma görüldüğüne dikkat çekti.

Solunum yolu enfeksiyonunun kapalı-sıkışık ortamlarda ve solunum ve temasla daha kolay yayılıp bulaşabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Ekuklu, kovid-19 salgını döneminde uygulanan tedbirlerin zamanla unutulduğunu ve önlemler bırakılınca mevsimle de uyumlu olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarının da, viral enfeksiyonların da arttığını ifade etti.



"KOVİDİ UNUTTUK VE NORMAL KABUL EDİYOR OLDUK"

Kovidin unutulduğunu ve normal kabul edilmeye başlandığını aktaran Prof. Dr. Ekuklu, "Kişisel önlemleri bırakınca havalar soğuyup kapalı ortamlarda geçirilen vakit artınca bu tür enfeksiyonların yayılmasına neden oldu. Bugün yine onları konuşuyor olduk. Kapalı alanlarda, toplu taşımada maske takmak lazım, el hijyenine yine dikkat etmek gerekir. Özellikle çocuklar onlar uzun süre kapalı ortamlarda bir arada bulunuyorlar. Onlar bunu ebeveynlerine taşıyabiliyorlar. Onlara da sabunla el yıkamayı hatırlatmak lazım. Biz de kişisel koruyucumuz olan maskemizi bu mevsimde özellikle de kapalı ortamlara girerken yeniden takmaya başlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Risk grupları arasına yer alan bebekler, çocuklar, hamileler, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların kapalı ortamlarda çok fazla bulunmamaları gerektiğine değinen Prof. Dr. Ekuklu, kapalı ortama girmeleri gerekiyorsa da maske takmalarını tavsiye ettiklerini belirtti.



"INFLUENZA GRUBU BİR AİLENİN PEK ÇOK ÇOCUĞU GİBİDİR"

Influenza grubunun bir ailenin pek çok çocuğu gibi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ekuklu, "Eğer bir kronik rahatsızlığı yoksa bunlar günlük hayatta hafif atlatılan hastalıklardır. Ama risk grubunda yer alıyorsa o zaman daha özenli ve dikkatli olmak gerekiyor. Hastaneye başvurularda artış olabilir ki zaten şuanda durum o şekilde. Bunların bazıları hastaneye yatırılmak zorunda da kalabilir. Çok anormal bir telaşa gerek yok, ama çok da rahat davranmamak ve rehavete kapılmamak gerek" dedi.

Özellikle solunum yolu enfeksiyonu geçiren insanların maske takmalarının toplumun kalan kısmını ve ailenin diğer bireylerini koruma noktasında son derece önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ekuklu, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti.