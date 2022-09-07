Uzmanından uyarı: Uyurgezerler evden çıkıp, araç bile kullanabilirler!

TEDAVİSİ KİŞİYE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Prof. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, Uyurgezerlikte nedene bağlı tedavi yapılması gerektiğini söyleyerek, "Uyurgezerlik tedavisi hastanın yaşına, ne sıklıkta meydana geldiğine ve ruh hali değişikliklerinin yani epizodların ne kadar tehlikeli veya yıkıcı olduğuna bağlıdır. Çocuklar ve yetişkinler için en uygun davranış, bu durum ile ilgili endişelerini doktorları ile paylaşarak en olabilir nedeni bulmak ve kişiye özel bir tedavi planı oluşturulmasına yardımcı olmaktır. Birçok durumda, uyurgezerlik nadiren ortaya çıktığı için aktif bir tedavi gerektirmez. Epizodlar genellikle yaşla birlikte daha az sıklıkta olur, bu nedenle bazı insanlar için uyurgezerlik herhangi bir özel terapi ile kendi kendine çözülür. Uyurgezerliği ele almak için adımlar atmak gerektiğinde, bir tedavi planına dahil edilebilecek birkaç yaklaşım vardır. Bunlardan en önemlisi, güvenlik risklerini en aza indirgemek veya ortadan kaldırmaktır. Güvenlik risklerini azaltmanın bazı yolları şunlardır; Keskin eşyaları veya silahları kilitli ve erişilemeyecek bir yerde tutmak, Hastanın ayağının takılabileceği halıları yerden kaldırmak veya sabitlemek, Kapıları ve pencereleri kapatmak ve kilitlemek. Gerekirse kapı alarmları veya kişi yataktan kalktığında açılan yatak alarmı kullanılabilir. Bunun dışında, altta yatan nedenlerin tespiti ve tedavisi çok önemlidir. Bir kişinin uyurgezerliği obstrüktif uyku apne sendromu (OSA) veya huzursuz bacak sendromu gibi altta yatan bir bozukluğa bağlıysa, bu durumu tedavi etmek uyurgezerliği çözebilir" ifadelerini kullandı.