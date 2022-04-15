Uzmanlar açıkladı: "Bu meyveyi tüketmek aşırı kanamaya sebep oluyor”

Ananas, düşük kalorili mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. Besinsel olarak, aynı zamanda çok iyi bir lif kaynağıdır. Ananas ayrıca bir fincan porsiyon başına 2.3 gram lif içerir ve lif, artan tokluk ve kilo yönetimi ile kan şekerini stabilize etme ile ilişkilendirilmiştir. Ananası seviyorsanız, vücudumuzda yarattığı bu etkilere şaşırabilirsiniz. Bu yüzden beslenme uzmanlarından ananas yemenin, bazı yan etkilerini paylaşmalarını istedik.
BAĞIRSAK HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE YARDIMCI OLUYOR
Yapılan çalışmalar; Ananas tüketildiğinde, bağırsak hastalıklarının azalmasına yardımcı olduğu gözlemlendi. Ancak bu tedavinin komple bir çözüm olduğu söylenemez.
YOĞUN KAŞINTI VE ŞİŞLİĞE NEDEN OLABİLİR
Uzmanlar, bu bir lateks alerjisine tepki olabileceğini söylüyor. Ayrıca ananas, doğal kauçuk lateks kaynağıdır. Bu alerjiye sahip olduğu biliniyorsa, kişi ananas tüketmemelidir.
İSHAL VE KUSMAYA SEBEP OLABİLİR
Yapılan çalışmalarda Uzmanlar; nadir olmasına rağmen, aşırı miktarda ananas tüketen bazı kişiler ishal ve kusma yaşadıklarını söylüyor. Ancak bunun nedeni bilinmiyor.
AĞIZDA HASSASİYETE OLUŞUYOR
Ananastan elde edilen enzimler; eti yumuşatma özellikleri nedeniyle çok fazla yemek ağız, dudak ve dilde hassasiyete neden olabilir. Bu enzimler yani bromelaini parçalamak ve bu yan etkileri azaltmak için ananas pişirmeyi deneyin. Ayrıca, en yüksek miktarda bromelain bulunduğundan çiğ ananası sapından veya çekirdeğinden yemekten kaçının.
AŞIRI KANAMAYA NEDEN OLABİLİR
Ananas tüketimi sonrası aşırı kanama ve dilde şişme solunum sorunlarına bile yol açabiliyor. Bu enzimler kanı incelten ve aşırı kanamaya neden oluyor. Aynı zamanda dokulardaki proteinleri de parçalayarak yıkıma neden olabilir. Bunun sonucunda ağız içinde de fazlasıyla protein bulunduğundan ananas yediğinizde, bu dokular zarar görür, dil ve yanak içlerinde kanamalar başlar.