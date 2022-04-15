Uzmanlar açıkladı: "Bu meyveyi tüketmek aşırı kanamaya sebep oluyor”

İSHAL VE KUSMAYA SEBEP OLABİLİR Yapılan çalışmalarda Uzmanlar; nadir olmasına rağmen, aşırı miktarda ananas tüketen bazı kişiler ishal ve kusma yaşadıklarını söylüyor. Ancak bunun nedeni bilinmiyor.

AĞIZDA HASSASİYETE OLUŞUYOR Ananastan elde edilen enzimler; eti yumuşatma özellikleri nedeniyle çok fazla yemek ağız, dudak ve dilde hassasiyete neden olabilir. Bu enzimler yani bromelaini parçalamak ve bu yan etkileri azaltmak için ananas pişirmeyi deneyin. Ayrıca, en yüksek miktarda bromelain bulunduğundan çiğ ananası sapından veya çekirdeğinden yemekten kaçının.