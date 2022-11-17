Uzmanlar açıkladı! "Bu yağı tüketmeyi hemen bırakın, vücudu iltihap yuvasına dönüştürüyor"

Ev yapımı yemeklere eklemek için kullanılan kanola, üzüm çekirdeği, mısır, aspir, ayçiçek yağı gibi bitkisel tohum yağları sağlık sorunlarına neden oluyor. Özellikle zayıflamak isteyenler için süreci zorlaştıran bir duruma dönüşebilir.
Tohum yağlarının sağlık riskleri konusunda Tıp Sağlık Koçu Jenny Smith ve Bağırsak Sağlığı Danışmanı Kelsey Mauro, tohumlardan elde edilen yağların metabolizmayı yavaşlattığını, iltihaplanma ve hastalık riskine sokabileceğini belirtiyor.
İLTİHAPLANMA VE KİLO ALIMININ SEBEBİ
Mauro ve Smith'e göre; tohum yağları tüketmek, bir dizi sağlık sorununa yol açabilir. Bunun yanı sıra en büyük risklerden ikisi; iltihaplanma ve kilo alımıdır. Mauro, bu durumun büyük ölçüde bu yağların, çoklu kimyasallarla işlenmiş ve omega-6 yağ asitleri açısından zengin olmasından kaynaklandığını dile getiriyor. Bu asitlerin, kronik iltihaba sebep olduğunu, artan obezite riskine yol açabildiği konusunda uyarıda bulundu.
Smith; tohum yağlarının metabolizmayı bozduğunu ve bunun da iltihaba neden olduğunu dile getirdi. Bu yağlar, bir kez işlendikten sonra birincil olarak çoklu doymamış yağ asitlerinden veya PUFA'lardan oluşuyor. Tohum yağlarının genellikle kendi başlarına iyi olmasına rağmen, asıl sorunun yüksek ısıda işlendiklerinde ortaya çıkıyor ve bu noktada "oksidatif hasara eğilimli" hale geliyor.
Bu yağlar tüketildiğinde, vücudun onlara yabancı bir madde gibi saldırıyor ve bu da iltihaba ve buna bağlı olarak birçok hastalığa yol açıyor. Bu yağlar, atardamarları tıkayabilir, kan akışını bozabilir, bilişsel gerilmeye neden olabilir ve hatta erken yaşlarda ciltte kırışıklıklara yol açabilir.
Kilo vermek isteyenler için de bir risk taşıyan bu yağlar, Smith'e göre; tüketilmemesi gereken başlıca sebebe dönüşüyor. Mauro ise; bu yağ türünü tüketmeyi bıraktığımızda iltihap oranı azalır, obezite, diyabet ve kalp hastalığı gibi birçok risk önemli ölçüde azalır.
TOHUM YAĞLARI YERİNE NELER TÜKETİLEBİLİR?
Çeşitli tohumların yağları yerine tüketebileceğiniz farklı yağ türleri arasında Smith, zeytinyağı, yer fıstığı yağı, hindistancevizi yağı, hurma yağı ve tereyağı gibi yağlar bulunduğunu belirtiyor. Bu doğal yağların ısıya dayanıklı olmaısnın vücuttaki oksidatif hasara karşı koruma sağladığını, evde pişirilen yemeklerde en sağlıklı besin değerine ulaşabileceğini söyleyen Smith, seçimler konusunda dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapıyor.
Tohum yağlarının tüketimini tamamen kesmek mümkün olmayabilir. Özellikle hazır yemek yemeyi sevenler ve dışarıda sürekli yemek tüketimi yaşayan insanlar için zorlu olabilir. Fakat arada sırada tüketilen tohum yağlarının büyük riskler taşımadığını, önemli olanın sürekli kullanımlarda bu yağlardan kaçınılmasını gerektiğini belirten Smith, evde pişirdiğiniz yiyeceklerde daha iyi alternatifler kullanmanız gerektiğine vurgu yaptı