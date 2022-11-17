Uzmanlar açıkladı! "Bu yağı tüketmeyi hemen bırakın, vücudu iltihap yuvasına dönüştürüyor"

Bu yağlar tüketildiğinde, vücudun onlara yabancı bir madde gibi saldırıyor ve bu da iltihaba ve buna bağlı olarak birçok hastalığa yol açıyor. Bu yağlar, atardamarları tıkayabilir, kan akışını bozabilir, bilişsel gerilmeye neden olabilir ve hatta erken yaşlarda ciltte kırışıklıklara yol açabilir.

Kilo vermek isteyenler için de bir risk taşıyan bu yağlar, Smith'e göre; tüketilmemesi gereken başlıca sebebe dönüşüyor. Mauro ise; bu yağ türünü tüketmeyi bıraktığımızda iltihap oranı azalır, obezite, diyabet ve kalp hastalığı gibi birçok risk önemli ölçüde azalır.