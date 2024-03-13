Uzmanlar açıkladı: Ömrünüzü 3 yıl uzatmak için günlük atmanız gereken adım sayısı! 10 bin adım efsanesi doğru mu?

ÖMRÜ 3 YIL UZATIYOR

Uzmanların tavsiyesine uyarsanız, haftada üç kez, günde sadece 5.000 adım atarak hayatınıza üç yıla kadar katkıda bulunabilirsiniz.

Bu haftada sadece 15.000 adım ediyor ve çoğu kişi günlük işlerini tamamlarken bu bile bu adımları kolaylıkla tamamlayabilir.

Çalışma, iki yıl boyunca haftada üç kez 5.000 adımlık bir yürüyüş yapmanın, bir erkeğin yaşam beklentisini 2,5 yıl uzatabildiğini, bir kadının yaşam beklentisini ise üç yıl artırabildiğini ve bunun yanı sıra zihinsel sağlığınıza da olumlu katkı sağladığını buldu.