Uzmanlar açıkladı: Ömrünüzü 3 yıl uzatmak için günlük atmanız gereken adım sayısı! 10 bin adım efsanesi doğru mu?

Yeni araştırmalar, yürüyüşünüzün bir işe yaraması için ayaklarınızı sürükleyip o beş haneli rakama ulaşmanıza gerek olmadığını, çünkü çok daha kısa bir hareket süresinin etkili olabileceğini öne sürüyor.
2013 yılında başlatılan çalışma ile yaşam boyu alışkanlıklar oluşturmanın ve sürdürmenin en iyi yollarını bulmayı hedefleyen araştırmacılar on yıl süren araştırmalarıyla aynı zamanda Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da bir milyondan fazla insanın yürüme alışkanlıklarına ve genel sağlığına bakarken, sağlıklı alışkanlıkların nasıl daha uzun bir yaşam süresine yol açabileceğinin arkasındaki bilimi de araştırdı.
Uzmanlar, Birleşik Krallık nüfusunun yaklaşık üçte birinin 'hareketsiz' olduğunu ve bunun da tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklardan muzdarip insan sayısındaki sürekli artışı açıkladığını ve bunun da daha fazla hastaneye yatışa yol açtığını buldu.
ÖMRÜ 3 YIL UZATIYOR
Uzmanların tavsiyesine uyarsanız, haftada üç kez, günde sadece 5.000 adım atarak hayatınıza üç yıla kadar katkıda bulunabilirsiniz.
Bu haftada sadece 15.000 adım ediyor ve çoğu kişi günlük işlerini tamamlarken bu bile bu adımları kolaylıkla tamamlayabilir.
Çalışma, iki yıl boyunca haftada üç kez 5.000 adımlık bir yürüyüş yapmanın, bir erkeğin yaşam beklentisini 2,5 yıl uzatabildiğini, bir kadının yaşam beklentisini ise üç yıl artırabildiğini ve bunun yanı sıra zihinsel sağlığınıza da olumlu katkı sağladığını buldu.
Ancak vücudunuzun adım atmanın tüm faydalarından tam anlamıyla yararlanmasını istiyorsanız, günlük hedef olan 10.000'e bağlı kalmak ideal olacaktır.
Araştırma, üç yıllık bir süre boyunca haftada üç kez günde 10.000 alma alışkanlığını yöneten ve sürdürenlerin tip 2 diyabet riskini yüzde 41'e kadar azaltabileceğini ortaya koydu.
Haftada beş kez 10.000 adım yürüyenlerin ise hastalıklara yakalanma riskleri daha da azaldı ve bu risk yüzde 57 oranında azaldığı görüldü.
Uzmanların tavsiyelerine uymak elbette herkese fayda sağlayacaktır, ancak çalışma, en fazla faydayı yaşlı insanların gördüğünü ortaya çıkardı. Haftada üç kez 7.500'den fazla adım yürüdükten sonra 65 yaş üstü kişilerin erken ölüme yakalanma olasılığının en az yüzde 52 daha az olduğu keşfedildi.
45-65 yaş arası kişilerde yüzde 38'lik bir düşüş yaşanırken, toplam nüfusa yönelik risk yüzde 27 azaldı.
Araştırmacılar şöyle açıkladı: "Sağlıklı bir alışkanlığa ulaşmak için tutarlı adımlar atmak çok önemli ve bu verilerden, başlamak için asla geç olmadığını görebiliyoruz."
"Sağlıklı alışkanlıklar yaşam kalitesini ve süresini önemli ölçüde uzatabilir. Verilerimiz az miktarda fiziksel aktiviteyi sürdürmenin bile sağlık üzerinde kalıcı etkileri olduğunu gösteriyor."