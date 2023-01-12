Uzmanlar anlattı: Çocuklarda bu yaş aralığına dikkat! Eğer 50 farklı kelime söylemiyorsa...

Konuşma ve Dil Terapisti Ecem İlayda Keşçi, çocuklarda dil gelişimini desteklemek için iletişime geçmenin en keyifli ve en verimli yolunun oyun oynamak olduğunu belirterek, "Eğer çocuklar 2 yaşında ve en az 50 farklı kelime söyleyemiyorsa, mutlaka bir uzmana danışılmalı" dedi.

Konuşma ve Dil Terapisti Ecem İlayda Keşçi, çocuklarda gecikmiş konuşma hakkında açıklamalarda bulundu. Ailelerin heyecanla çocuklarının ilk kelimelerini duymayı beklediklerini belirten Konuşma ve Dil Terapisti Ecem İlayda Keşçi, kimi zaman bu kelimeleri duymanın gecikebildiğini, çocuklarda konuşma gecikmesinin bazen bir nedeni olmazken, bazen de genetik, psikolojik, sosyal veya gelişimsel bozukluklar gibi farklı etkenlere bağlı olabildiğini söyledi.