Uzmanlar beyni yenileyen alışkanlığı keşfetti: Olumlu düşünmek bunamayı iyileştiriyor!

Yaygın bir hafıza kaybı türü olan hafif bilişsel bozukluğu olan yaşlı kişilerin, yaşlanma konusunda olumlu inançlara sahip bir kültür içindelerse, bilişsel yetilerini geri kazanma olasılıklarının %30 daha fazla olduğu tespit edildi.

"HAFİF BİLİŞSEL BOZUKLUK ÜZERİNDE İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ VAR"

Yapılan bu araştırma ayrıca, bu olumlu inançların katılımcıların biliş düzeylerini olumsuz yaşlılık algısına sahip olanlardan iki yıl daha önce iyileşebileceğini gösteriyor. Bu bilişsel iyileşme avantajının tespiti ise; tanısı koyulan hafif bilişsel bozukluk şiddetinden bağımsıdı.

Psikoloji profesörü ve çalışmanın yazarı olan Prof. Dr. Becca Levy, çoğu insanın hafif bilişsel bozuklukta iyileşme olmadığını varsaydığını, ancak durumun öyle olmadığını belirtti. Bu hastalığa sahip kişilerin yarısının iyileşebildiğini belirtiyor. Fakat neden bazı insanlar iyileşirken diğerlerinin iyileşmediği konusunda net bir bilgi mevcut değil.