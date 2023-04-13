Uzmanlar beyni yenileyen alışkanlığı keşfetti: Olumlu düşünmek bunamayı iyileştiriyor!

Yaygın bir hafıza kaybı türü olan hafif bilişsel bozukluğu olan yaşlı kişilerin, yaşlanma konusunda olumlu inançlara sahip bir kültür içindelerse, bilişsel yetilerini geri kazanma olasılıklarının %30 daha fazla olduğu tespit edildi.
"HAFİF BİLİŞSEL BOZUKLUK ÜZERİNDE İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ VAR"
Yapılan bu araştırma ayrıca, bu olumlu inançların katılımcıların biliş düzeylerini olumsuz yaşlılık algısına sahip olanlardan iki yıl daha önce iyileşebileceğini gösteriyor. Bu bilişsel iyileşme avantajının tespiti ise; tanısı koyulan hafif bilişsel bozukluk şiddetinden bağımsıdı.
Psikoloji profesörü ve çalışmanın yazarı olan Prof. Dr. Becca Levy, çoğu insanın hafif bilişsel bozuklukta iyileşme olmadığını varsaydığını, ancak durumun öyle olmadığını belirtti. Bu hastalığa sahip kişilerin yarısının iyileşebildiğini belirtiyor. Fakat neden bazı insanlar iyileşirken diğerlerinin iyileşmediği konusunda net bir bilgi mevcut değil.
"YAŞLANMA İLE İLGİLİ BAKIŞ AÇISI ÖNEM TAŞIYOR"
Levy, bir yanıt bulabilmek için bu konuda çalışma yaptıklarını belirtirken bunun için çeşitli etkenleri değerlendirdiklerini ve bu konuda "yaşlanma ile ilgili olumlu bakış açısını" göz önünde bulundurduklarını anlattı.
Levy, olumlu yaş anlayışına sahip olmanın bilişsel iyileşmede önemli bir rol oynayabileceğini tahmin etti. Çünkü yaşlı kişilerle yaptığı önceki deneysel çalışmalar, olumlu yaş inançlarının bilişsel zorlukların neden olduğu stresi azalttığını, biliş konusunda özgüveni artırdığını ve bilişsel performansı geliştirdiğini fark etti.
"KÜLTÜREL KODLAR DİKKATE ALINMALI"
Yapılan bu çalışma, kültüre dayalı bir faktörün (yaşlılığa dair olumlu bakış açısı) hafif bilişsel bozukluğun iyileşmesine katkıda bulunduğuna dair kanıt bulan ilk çalışmadır. Çalışma JAMA Network Open'da yayınlandı. Yale'de bir biyoistatistik ve iç hastalıkları öğretim görevlisi olan Martin Slade, çalışmanın ortak yazarıdır.
Çalışmaya normal biliş düzeyiyle başlayan ve olumlu yaşlanma algısına sahip kişilerin bulunduğu gruptaki yaşlı kişilerin, başlangıç yaşları ve fiziksel sağlıkları ne olursa olsun, sonraki 12 yıl içinde negatif yaş inancı grubundakilere göre hafif bilişsel bozukluk geliştirme olasılığı daha düşüktü.
"YAŞ VE BAKIŞ AÇISI ARASINDAKİ DEĞİŞİM BUNAMA RİSKİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"
Ulusal Yaşlanma Enstitüsü bu çalışmayı finanse etti. Ulusal boylamsal bir çalışma olan Sağlık ve Emeklilik Çalışmasından alınan 65 yaş ve üstü 1.716 katılımcı vardı.
Prof. Dr. Levy, "Önceki araştırmamız, yaş inançlarının değiştirilebileceğini gösterdi; bu nedenle, bireysel ve toplumsal düzeylerde yaş-inanç müdahaleleri, bilişsel iyileşme yaşayan insanların sayısını artırabilir" açıklamasında bulundu.