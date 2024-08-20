Uzmanlar cevapladı:’Maymun çiçeği belirtileri kaç gün sonra ortaya çıkar?’ Yüzünüzde bu belirtileri görüyorsanız…

Prof. Dr. Özen Aşut, virüsün geçmişinden bilgi vererek nasıl bulaşabileceğini anlattı. Prof. Dr. Kaya Süer ise virüsün insan vücudunda ne kadar süre kalıp iyileşebileceği hakkında bilgiler verdi. İlk belirtilerini cilt döküntüleri olduğunu açıklayan uzmanlar. Bu belirtilerle ilgili detayları sıraladılar.





BELİRTİLERİ, VİRÜSE MARUZ KALDIKTAN 1 İLA 21 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKIYOR

"Maymun çiçeği" hastalığı, DKC'de on yılı aşkın süredir rapor ediliyor ve her yıl vaka sayısı artıyor. 2024 yılının ilk sekiz ayında bildirilen vaka sayısı, bir önceki yılın toplamını aştı ve 15 bin 600'e ulaştı. Avrupa Gözetim Sistemi'ne (TESS) göre, Avrupa Bölgesi'nde 46 ülkede toplam 27 bin 529 Mpox vakası tespit edildi, Türkiye'de ise 12 vaka rapor edildi.

Hastalığın genellikle enfekte bir kişiyle yakın fiziksel temas yoluyla bulaştığını belirten Prof. Dr. Özen Aşut, bazen de enfekte kişinin giysileri veya çarşafları gibi kontamine nesnelerden, sağlık hizmetlerinde kullanılan kesici aletler veya dövme salonlarındaki aletlerle de bulaşabileceğini belirtti. Prof. Dr. Özen Aşut, "Belirtileri virüse maruz kaldıktan 1 ile 21 gün sonra ortaya çıkar. Belirtiler arasında döküntü, ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ve sırt ağrısı, lenf bezlerinin şişmesi ve halsizlik yer alır. Döküntüler tamamen iyileşene kadar hastalık bulaşıcıdır" dedi.





CİLT DÖKÜNTÜLERİNİN BAŞLANGIÇ NOKTALARI; YÜZ, KOL VE BACAKLAR

Ciltteki döküntülerin ateş başladıktan sonra 1 ile 3 gün içerisinde görülmeye başladığını belirten Prof. Dr. Kaya Süer, "Döküntülerin başlangıç noktaları sıklıkla; yüz, kol ve bacaklarda görülür" ifadelerini kullandı.

Hastalık, belirtiler ile seyrettiğinden dolayı klinik bulguları olmayan insanlardan bir bulaşma olmasının beklenmediğini belirten Prof. Dr. Kaya Süer, "Hasta kişilerle temas eden kişilerin, üç hafta boyunca takip edilmesi gerekmektedir. Genellikle 2 ile 4 hafta içinde kendiliğinden iyileşme gösterir. Ancak bu durum, bağışıklığı baskılanmış kişilerde ve çocuklarda yüzde 1 ile 6 oranında ölümle seyretmektedir" dedi. Prof. Dr. Kaya Süer, tanı koymak için belirtileri olan hastalardan alınan örneklerde, PCR yöntemi kullanılarak virüs DNA'sının tespit edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

HIZLI İZOLE VE SIKI TEDBİR İLE HASTALIĞIN YAYILMASI AZALTILABİLİR

Hastalığın tedavisinde amaç, belirtileri hafifletmek ve komplikasyonları önlemek. Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan "tecovirimat" adlı antiviral ilaç ise Mpox tedavisinde kullanılıyor.

DSÖ, Mpox'lu kişilerle fiziksel temastan kaçınmayı ve risk altındaki grupların aşılanmasını öneriyor. Aşıların enfeksiyona ve ciddi hastalıklara karşı koruma sağladığını belirten uzmanlar, aşı sonrasında da dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Uzmanlar, belirtileri olan kişilerin hızla izole edilmesinin hastalığın yayılma sıklığını önemli ölçüde azaltacağını vurguluyor. Ayrıca, hasta kişilerle temas edecek kişilerin eldiven, maske ve kişisel koruyucu ekipman kullanımının, hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını önlemede kritik bir rol oynadığını hatırlatıyor.