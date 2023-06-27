Uzmanlar çiğ ete karşı uyarıyor! Bu şekilde temas tehlikeli olabilir...

Kurban Bayramı'nda doğru et tüketimine dikkat çeken uzmanlar, gebeler için ayrıca uyarılarda bulundu. Özellikle çiğ etin tüketimemesi gerektiği gibi diğer yiyeceklerle de temas etmemesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Selahattin Kumru, sağlıklı bir bayram geçirmek için neler yapılması gerektiğini anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 27.06.2023 16:38 PAYLAŞ ABONE OL

Özellikle hamile kadınlar için önemli bir protein kaynağı olan kırmızı et aynı zamanda yanlış pişirildiğinde ve tüketildiğinde, hem anne hem de bebek için tehlikeli olabiliyor. Çiğ veya iyi pişirilmemiş kırmızı etin Toksoplazma, Salmonella, Brusella ve tenya gibi hastalıklara neden olabileceğini belirten uzmanlar, çiğ etin temas ettiği mutfak aletlerinin de iyice temizlenmesi gerektiğini ve diğer gıdalarla temas etmesinden kaçınmak gerektiğini vurguluyor.



"Çiğ et tüketimi ve çiğ et ile temas etmek tehlikeli olabilir"

Prof. Dr. Selahattin Kumru, anne adaylarının Toksoplazma enfeksiyonlarına yakalanması durumunda hem anneye hem bebeğe ciddi riskleri olabileceğini belirtti. Kumru, "Anne adayı çiğ etten enfeksiyon kapabilir. Bu durumda düşük, erken doğum veya kalıcı ömürler ile doğum sonrası bebeği kaybetme ya da sakatlıklar gibi ciddi sorunlar yaşayabilir. Anne karnındaki bebeğin kalıcı bazı rahatsızlıkları da yaşayabileceğinin altını çizen Perinatolog Selahattin Kumru, "Anne adayının enfeksiyonu kapması durumunda bebekte göz enfeksiyonu, görme kaybı, sarılık, dalak ve karaciğer büyümesi gibi olumsuz durumların yanında zihinsel engel ve işitme kaybı da görülebilmektedir" şeklinde ifade etti.